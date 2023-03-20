الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية تستنكر الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس

توافد عشرات الزوار يوم الآحد إلى كنيسة الجثمانية_ قبر السيدة العذراء مريم في مدينة القدس بعد ساعات من وقوع "اعتداء عنيف" في المكان نفسه، بحسب بيان صادر عن الشرطة الإسرائيلية.

وكان أحد حراس كنيسة الجثمانية قد نجح في وقت سابق من النهار، في إحباط محاولة اعتداء نفذها شخصان داخل الكنيسة.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت مواطنًا يبلغ من العمر 27 عامًا من جنوب إسرائيل في الكنيسة الواقعة في القدس الشرقية بعد أن قام بتهديد المتواجدين من كهنة وحجاج مستخدما أداة حادة "(قضيب حديدي). ولم تذكر الشرطة المزيد من التفاصيل حول هوية المشتبه به.

ونددت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية بما وصفته بـ "الهجوم الإرهابي الشنيع" على الكنيسة.

وقالت إنها "تستنكر الاعتداء على المطران يواكيم وهو يقوم برئاسة قداس يوم الأحد في هذه الكنيسة التاريخية، وكذلك الاعتداء على أحد الكهنة في الكنيسة".

وقبل حوالي ثلاث سنوات، حاول مستوطن إحراق الكنيسة وأضرم النيران فيها ما تسبب في إلحاق أضرار بها، قبل أن توقفه الشرطة الإسرائيلية.