اعتداء مستوطنين إسرائيليين على فلسطينيين في بلدة حوارة

أظهر شريط فيديو للمراقبة مجموعة من المستوطنين الملثمين يرشقون متاجر فلسطينيين بالحجارة ويخربون السيارات أمام تلك المتاجر، في ساعة متأخرة من ليل الاثنين في بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة.

ولم يتضح على الفور سبب الاعتداء يوم الإثنين خلال الاحتفال اليهودي بعيد البوريم. ولحقت أضرار بالعديد من السيارات وشوهدت واحدة مع أسرة مكونة من أربعة أفراد وهي تهرب بسرعة، بينما تعرضت للرشق بالحجارة، وطلبت الأسرة المساعدة الطبية في المستشفى.

وشوهدت القوات الإسرائيلية وهي تتفقد السيارة المتضررة، وراقبت مجموعات من الفلسطينيين بعضهم يمسك بالهراوات في مناطق حوارة، خوفا من تعرضهم لهجمات المستوطنين.

وفي الأسبوع الماضي اقتحم مستوطنون يهود البلدة، حيث قُتل مستوطنان إسرائيليان في هجوم فلسطيني بالرصاص، وقام مئات من المستوطنين، بعضهم مسلح بالسكاكين والبنادق ، باقتحام البلدة في 26 فبراير وأضرموا النار في عشرات المنازل والسيارات.

بلدة حوارة يبلغ عدد سكانها 7000 فلسطيني وتحيط بها مستوطنات إسرائيلية. وتدفقت مجموعة من الإدانات من جميع أنحاء العالم، خاصة بعد أن قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنه "يجب محو" حوارة، ثم تراجع سموتريتش لاحقًا عن هذا التعليق.