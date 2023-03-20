كلاسيكو إسبانيا: أنشيلوتي يشكك في إلغاء هدف أسينسيو أمام برشلونة

تباينت آراء مدرّبَي برشلونة وريال مدريد حول إلغاء حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) لهدف متأخر سجّله مهاجم الفريق الملكي ماركو أسنسيو، قبل خسارته الكلاسيكو الأحد في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهدف سجّله لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه في الوقت البدل عن ضائع، فاز برشلونة 2-1 رافعاً الفارق إلى 12 نقطة مع ريال في صدارة الليغا، ليقترب من احراز لقبه الأوّل في الدوري منذ 2019.

لكن فيما كانت النتيجة 1-1 قبل عشر دقائق من انتهاء الوقت الأصلي، هزّ أسنسيو الشباك على ملعب كامب نو. وبعد التحقق من حكم الفيديو المساعد، تبيّن ان المهاجم في حالة تسلل.

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال "لم نفز بسبب حالة تسلّل لا نزال نشكّك فيها". وتابع: "لم تكن مؤكدة. لدينا شكوك حيالها، ونحمل معنا إلى مدريد هذه الشكوك".

لكن رأي مدرب برشلونة تشافي كان مختلفاً تماماً "هذا واضح، التسلل واضح، هذا شيء علمي، أليس كذلك؟. فاجأني تصريح أنشيلوتي، من دون في ايه آر، تكون الامور أصعب. لكنها أصبحت أكثر عدلاً، خصوصاً في حالات التسلل".

أردف المدرب السابق لنادي السد القطري "قد يكون من الصعب الحكم على ركلة جزاء أو لمسة يد، لكن في هذه الحالة أنا متفاجئ من أنشيلوتي".

وفيما اعتبر أن لقب الدوري لم يُحسم بعد، رأى تشافي أن فريقه أصبح في موقع مريح "لم نفز (هذا الموسم) سوى بلقب الكأس السوبر، لكن يمتلكني شعور أن مصير اللقب يتوقف علينا".

ورأى تشافي أن فريقه قام بردّ فعل قوي بعد بداية صعبة للموسم "رأيتم في نهاية المباراة، كانت الفرحة كبيرة، والرضا، لا ننسى من أين أتينا".

تابع نجم الوسط السابق "في أكتوبر (بعد خسارة الكلاسيكو) في برنابيو، كنا متخلفين بفارق ثلاث نقاط، وقد تقدّمنا على مدريد 15 نقطة. هذا الرقم يلقي الضوء على حملتنا".

بدوره، قال سيرجي روبرتو صاحب هدف المعادلة لبرشلونة منتصف المباراة "لدينا مباريات كثيرة (12)، ولا يمكننا أبداً اعتبار ريال مدريد منتهياً. 12 نقطة فارق كبير، لكن الأمور تتوقف علينا. وهذا ما يرضينا".

تابع "كان احتفالاً جميلاً. تلقينا هدف ماركو أسنسيو، ولم نكن نعلم أنه متسلل، وبالتالي واجهنا الخسارة. ومع هدف فرانك (كيسييه) تقدّمنا.. فوز في الدقيقة الأخيرة يحمل طعماً مختلفاً".

وعما إذا كان الدوري قد حُسم، قال أنشيلوتي صاحب الخبرة الكبيرة "كلا. هناك مباريات. ستكون أصعب، لكن هذه الخسارة لا تعني عدم خوضنا المباريات بكل ما نملك".

وتحسّر حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا، في ردّ لمنصة "دازون" على سؤال حول فقدان فريقه اللقب، قائلاً "نعم، يجب أن نكون صريحين. سنستمر في القتال حتى النهاية، لكن هناك فارق أربع مباريات بيننا... فارق المواجهات المباشرة لا يزال في مصلحتنا (3-1 و1-2) لكن يتعيّن عليهم خسارة أربع مباريات وأن نفوز بجميع مبارياتنا".

تابع الحارس العملاق "لا شيء مستحيل، لكن ستكون الأمور صعبة جداً"، مشيراً إلى تخلف فريقه أيضاً في ذهاب نصف نهائي الكأس 0-1 على أرضه "يجب أن نعود إلى هنا وننتزع بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الملك".