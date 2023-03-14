"أرادوا حبسي في غرفة".. حكم إسباني سابق يتهم ريال مدريد بالضغط عليه

في وقت يعاني فيه نادي برشلونة الإسباني من فضيحة مع حكّام الدوري المحلي، فجّر الحكم الإسباني السابق إيتورالدي غونزاليس قنبلة مدوية، بعد أن أعلن عن تعرضه لمضايقات وضغوط من رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، عقب مباراة جمعت النادي بديبورتيفو لاكورونيا موسم 2010/ 2011.

وكشف الحكم الشهير في تصريحات لراديو "كادينا سير" الإسباني، الاثنين، أن الرئيس بيريز انفرد به جانباً بعد المباراة وضغط عليه.

وروى غونزاليس أن "بعد المباراة جاءني رجل وقال لي: نريدك أن تصفر لنا الأخطاء مثل ما تفعله مع برشلونة. لقد كان ممثلاً عن ريال مدريد، سألته عما إذا قال كلامه على سبيل المزاح، لكنه لم يجب وأشار إلى انتهاء الحوار بيننا".

وتابع الحكم الباسكي: "لقد أراد أن يعزلني في غرفة خاصة، إن لم تتعرفوا عليه فأقول لكم إنه فلورنتينو بيريز، لم أخفِ ما حدث يومها لأني دونت كل شيء في تقريري الذي يأتي بعد المباراة وقدمته للجنة الحكام".

وأكد غونزاليس أن الحكام الإسبانيين لم يتعرضوا للرشاوى من الأندية حسب تجربته التي تمتد 17 عاماً على المستوى العالي، لكنه لم ينف الضغوطات التي يعيشونها مثل الذي أقبل عليه النادي "الملكي" بتأكيد من الحكم.

وأشار إلى أن المؤسسة الإعلامية للنادي والممثلة في قناة "ريال مدريد تي في" أعدت مقطع فيديو من 4 دقائق يكشف أخطاء الحكام ويتهم مدير غرفة "فار" بإسبانيا، وهو كلوس غوميز، بالعمل ضد فريقهم.

تهم لبرشلونة

واتهم القضاء الإسباني في وقت سابق نادي برشلونة ورئيسَين سابقَين له والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكاتالوني لنيغريرا، بحسب ما أعلنت محكمة في برشلونة الجمعة.

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي بصفته المعنوية بالاضافة إلى رئيسيه السابقين جوزيب بارتوميو (2014-2020) وساندرو روسيل (2010-2014).

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

كما وُجهت الاتهامات الى أوسكار غراو وألبرت سولر وهما عنصران سابقان في فريق بارتوميو.

وكانت النيابة العامة فتحت تحقيقًا أوليًا في ربيع العام 2022 من أجل التحقق من الدافع وإطار هذه المدفوعات، بعد أن كشفت سلطات الضرائب عن مخالفات محتملة في دفع الضرائب من قبل شركة مملوكة لنيغريرا.

وقالت النيابة العامة الجمعة: "حصل وحافظ نادي برشلونة على اتفاقية شفهية سرية للغاية مع خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بحيث يقوم، بصفته نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية ومقابل المال، بأفعال تمنح الافضلية لنادي برشلونة في قرارات الحكام في المباريات التي يخوضها النادي وبالتالي في النتائج والمسابقات".