شاهد: كما في كل عام.. فالنسيا تختتم مهرجان لا فالاس بإحراق منحوتات ملوّنة

كما في كل عام، اختتمت مدينة فالنسيا الإسبانية يوم الأحد مهرجان "لاس فالاس" أو مهرجان "النار" الذي يقام سنويًا على مدى خمسة أيام في شهر آذار/مارس.

وفي هذا المهرجان، يحتفل المشاركون بإضرام النيران بالتمائيل الملونة التي تنتشر في كل زاوية من شوارع المدينة، وفق تقليد عمره قرون لتكريم القديس يوسف شفيع النجّارين.

وتعرف خطوة إحراق المنحوتات المسماة "نينوت" والتي تصنع من الخشب والجص والورق المعجن بالـ"كريما".

ويصنع سكّان فالنسيا كلّ عام مئات التماثيل الملوّنة الشبيهة بالدمى ويصل علو بعضها إلى ما يعادل ارتفاع مبنى من أربع طبقات.

وتمثّل هذه المنحوتات شخصيات خيالية وتماثيل كاريكاتورية لسياسيين ومشاهير وتُعرض في المهرجان الذي ضمته اليونسكو إلى قائمتها للتراث غير المادي ويُعتقد بأنّه نشأ من طقوس وثنية كانت تُقام بمناسبة نهاية فصل الشتاء.