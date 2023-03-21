المواجهات مستمرة في الشرق.. انفجار يستهدف صواريخ روسية في القرم

تستمر المواجهات بين القوات الروسية والأوكرانية في الشرق، وتحديداً في مدينة باخموت التي تحولت منذ أشهر إلى مركز الصراع بين الطرفين.

وعلى وقع المعارك، تستمر الدول الغربية بدعم كييف عسكرياً ومادياً، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا.

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أوكرانيا: ننتظر تأكيد الجانب الصيني حول الاتصال بين شي وزيلينسكي

قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء، إن كييف تنتظر معرفة ما إذا كانت ستتم مكالمة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وأجابت فيريشوك عندما سئلت عما إذا كانت ستجري مكالمة بين الزعيمين: "لا أعرف، نحن ننتظر التأكيد".

كيشيدا يلتقي زيلينسكي في كييف الثلاثاء

أعلنت طوكيو أنّ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيصل الثلاثاء إلى كييف في زيارة مفاجئة يلتقي خلالها خصوصاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنّ كيشيدا "سينقل إلى الرئيس زيلينسكي احترامه لشجاعة ومثابرة الشعب الأوكراني الذي يدافع عن وطنه تحت قيادته، كما سيعبّر عن التضامن والدعم المستمرّ لأوكرانيا من جانب اليابان ومجموعة الدول السبع" التي تستضيف اليابان اجتماعاتها لهذا العام.

وكيشيدا هو الوحيد من بين سائر قادة دول مجموعة السبع الذي لم يزر أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي لهذا البلد في شباط/ فبراير 2022.

كيشيدا عند وصوله إلى بولندا AP/NTV

أوكرانيا: انفجار يدمر صواريخ كروز روسية أثناء نقلها عبر شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن انفجاراً وقع في جانكوي في شمال شبه جزيرة القرم أدى لتدمير صواريخ كروز روسية يعتزم الأسطول الروسي في البحر الأسود استخدامها.

وقالت إدارة المخابرات الرئيسية بالوزارة في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين: "انفجار في مدينة جانكوي الواقعة شمال شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتاً دمر صواريخ كروز الروسية من طراز كاليبر كي إن أثناء نقلها عبر السكك الحديدية".

وأضافت أن الصواريخ المصممة للإطلاق من سفن سطحية تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود، يبلغ مداها التشغيلي أكثر من 2500 كيلومتر على الأرض و375 كيلومتراً في البحر.

ونُقل عن إيهور إيفين، حاكم جانكوي الذي عينته روسيا، قوله إن المدينة تعرضت لهجوم بواسطة طائرات مسيرة وإن رجلاً يبلغ من العمر 33 عاماً أصيب بشظايا من مسيرة جرى إسقاطها.

ونقلت وكالة تاس عن إيفين قوله في تصريحات لقناة القرم-24 التلفزيونية إن النيران اشتعلت في منزل ومدرسة ومتجر للبقالة، كما تعرضت شبكة الكهرباء لأضرار.