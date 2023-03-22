بوتين وشي "الأصدقاء الأعزاء".. يتعهدان بنظام عالمي جديد وتوطيد أكبر للعلاقات أملته حرب أوكرانيا

بوتين وشي "الأصدقاء الأعزاء".. يتعهدان بنظام عالمي جديد وتوطيد أكبر للعلاقات أملته حرب أوكرانيامحادثة
غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو الأربعاء بعد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلالها الزعيمان بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة"، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية.
ميدانيا قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة كييف، على ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية صباح الأربعاء.
آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية
رئيسا الصين وروسيا يتعهدان بنظام عالمي جديد ولا سلام يلوح في الأفق لأوكرانيا
غادر الرئيس الصيني شي جين بينغ روسيا يوم الأربعاء بعد أن أظهر التضامن بشكل كبير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب وانتهت الزيارة بتعهد الزعيمين بالعمل معا لتشكيل نظام عالمي جديد.
ولم يأت شي على ذكر الصراع في أوكرانيا تقريبا طوال زيارته التي استمرت يومين وقال يوم الثلاثاء في تصريحات بنهايتها إن الصين لديها "موقف محايد". ولم يكن هناك ما يشير إلى أن جهود شي للعب دور صانع السلام قد أسفرت عن نتائج، لكنه لم يقدم أيضا أي عرض لدعم حرب بوتين في أوكرانيا بشكل مباشر.
وقال شي لبوتين لدى مغادرته "الآن هناك تغييرات لم تحدث منذ 100 عام. عندما نكون معا فإننا نقود هذه التغييرات".
ورد بوتين بالقول "اتفق معك" وأضاف شي "اعتني بنفسك يا صديقي العزيز من فضلك".
ثلاثة قتلى في هجوم بمسيرات روسية في منطقة كييف
قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرون بجروح في هجوم بطائرات مسيّرة روسية ليل الثلاثاء الأربعاء في منطقة كييف، على ما أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية صباح الأربعاء.
وقالت الإدارة على منصة تلغرام إن "موقعًا مدنيًا تضرر في أعقاب الهجوم الليلي بطائرات مسيرة في منطقة كييف" والذي تسبب باندلاع حريق، دون تقديم مزيد من التفاصيل وبالأخص حول الموقع المستهدف.
البحرية الروسية "صدّت" هجوما لمسيّرة على مرفأ سيفاستوبول في القرم
صدت البحرية الروسية هجوما لمسيرة على مرفأ سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في ساعة مبكرة الأربعاء على ما أعلن حاكم المدينة المعين من الكرملين.
وكتب ميخائيل رازوفوغاييف على تلغرام أن "اسطول البحر الأسود صدّ هجوما سطحيا لمسيرة على سيفاستوبول" مضيفا "حاولوا اختراق خليجنا، أطلق بحارتنا النار عليهم من أسلحة خفيفة. دفاعاتنا الجوية كانت تعمل أيضا".
أمريكا تفرض عقوبات على شبكة تدعم برامج الأسلحة والطائرات المسيرة في إيران
فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء عقوبات على أربعة كيانات وثلاثة أشخاص في إيران وتركيا بتهمة التورط في شراء معدات، تشمل محركات طائرات مسيرة أوروبية المنشأ، لدعم برامج تصنيع الطائرات المسيرة والأسلحة في إيران.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن شبكة توريد المعدات تعمل نيابة عن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية.
وهذه العقوبات هي الأحدث التي تتخذها واشنطن في إطار استهدافها لصناعة الطائرات المسيرة في إيران.
وفرضت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر عقوبات على شبكة تتخذ من الصين مقرا، متهمة إياها بشحن أجزاء من الطائرات إلى شركة إيرانية ضالعة في إنتاج طائرات مسيرة استخدمتها طهران لمهاجمة ناقلات النفط وصدرتها إلى روسيا.
وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "يؤدي نشر إيران للطائرات المسيرة والأسلحة التقليدية لوكلائها، وهو ما جرى توثيقه جيدا، إلى تقويض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".
ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب للتعليق.
وشملت قائمة العقوبات مركز أبحاث العلوم وتكنولوجيا الدفاع الإيراني، وأمان الله بيدار الذي قالت وزارة الخزانة إنه عمل مديرا تجاريا ووكيلا للمشتريات في المركز، وشركة فرزان للهندسة الصناعية التي أنشأها بيدار.
أمريكا تقاوم المطالب الروسية في صفقة الحبوب الأوكرانية
قاومت الولايات المتحدة المطالب الروسية المتعلقة بتخفيف العقوبات الغربية عليها قبل أن تسمح بمواصلة صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود بعد منتصف مايو أيار، قائلة إنه لا توجد قيود على المنتجات الزراعية أو منتجات الأسمدة الروسية.
وتشمل مطالب موسكو السماح بعودة البنك الزراعي الروسي إلى نظام (سويفت) المصرفي ورفع الحظر عن الحسابات والأنشطة المالية لشركات الأسمدة الروسية.
وتم تجديد الاتفاق، الذي يسمح بالتصدير الآمن لحبوب أوكرانيا في زمن الحرب من موانئها على البحر الأسود، يوم السبت الماضي لمدة 60 يوما على الأقل، أي نصف الفترة المرجوة.
وكانت تركيا والأمم المتحدة توسطتا في الاتفاق من البداية في يوليو تموز الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تدعم بقوة جهود الأمم المتحدة لإدخال المنتجات الزراعية الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية، مضيفا أن الولايات المتحدة "بذلت جهودا غير عادية لتوضيح استثنائنا للطعام والأسمدة من عقوباتنا المفروضة على روسيا".
وأضاف المتحدث أن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية تسير بصورة موازية للسنوات السابقة وأن صادرات أوكرانيا من المواد الغذائية تراجعت بأكثر من الثلث.
وأوضح "روسيا هي التي تقيد صادراتها. لقد فرضت حصص تصدير على بعض الأسمدة وتوسعت (في ذلك) مؤخرا خلال الربيع".
بوتين ينتقد إرسال بريطانيا ذخيرة بها يورانيوم مستنفد لأوكرانيا
أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء اعتزام بريطانيا إرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مستنفد إلى أوكرانيا قائلا إن موسكو قد تضطر الى الرد بما يقتضيه الموقف.
وقالت أنابيل جولدي، وزيرة الدولة البريطانية للدفاع في لندن يوم الاثنين إن بعض قذائف دبابات تشالنجر 2 التي ترسلها بريطانيا إلى أوكرانيا تتضمن قذائف خارقة للدروع تحتوي على يورانيوم مستنفد.
وقال بوتين في تصريحات بعد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ "إذا حدث كل هذا، فسيتعين على روسيا الرد وفقا لذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن الغرب بدأ جماعيا بالفعل استخدام أسلحة بها مكون نووي". ولم يسهب بوتين في تفاصيل.
وأدلى سياسيون ومعلقون روس بسلسلة من التصريحات منذ غزو أوكرانيا العام الماضي مفادها أن موسكو مستعدة لنشر ترسانتها النووية الضخمة، إذا لزم الأمر.
وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن القرار البريطاني قلص الخطوات التي تسبق حدوث "صدام نووي" بين روسيا والغرب.
وأضاف شويغو في تصريحات نقلتها وكالات أنباء محلية "تم اتخاذ خطوة أخرى ويتناقص عدد الخطوات المتبقية".
ويستخدم اليورانيوم المستنفد في الأسلحة لأنه قادر على اختراق الدبابات والدروع بسهولة أكبر بسبب كثافته وخصائصه الفيزيائية الأخرى وهي النقطة التي ذكرتها جولدي.
ويمثل اليورانيوم المستنفد خطرا صحيا خاصا في مواقع استخدامه لأن الغبار يصل إلى الرئة وأعضاء حيوية أخرى.
المركزي الروسي يعتمد قواعد جديدة تشجع البنوك على تعديل أصولها الأجنبية لصالح العملات "الصديقة
وضع البنك المركزي الروسي يوم الثلاثاء قواعد جديدة لتحفيز البنوك الروسية على تعديل أصولها من العملات الأجنبية لصالح عملات الدول التي تعدها موسكو "صديقة" بدءا من الأول من أبريل نيسان.
وفي بيان، قال البنك المركزي إن معدل الاحتياطي المطلوب لعملات الدول "غير الصديقة" سيكون عند 7.5 بالمئة، بينما سيكون معدل عملات الدول الصديقة عند 5.5 بالمئة.
وتصنف روسيا الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي ومجموعة من الدول الأخرى التي فرضت عقوبات عليها على أنها دول "غير صديقة".
بوتين: الغرب يقاتل "حتى آخر أوكراني"
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله إن الغرب يقاتل في أوكرانيا "حتى آخر أوكراني".
وجاء حديث بوتين خلال ختام محادثات استمرت يومين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي توجه إلى موسكو في زيارة رسمية.
كما أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن بوتين قال إن المقترحات الصينية بشأن السلام يمكن استخدامها كأساس لتسوية الصراع في أوكرانيا عندما تكون كييف وحلفاؤها الغربيون مستعدين لذلك.
وأضاف بوتين أنه وشي أوليا اهتماما كبيرا بمقترحات السلام التي طرحتها بكين خلال اجتماعهما.