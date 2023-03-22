مجتمع الميم في إسرائيل يحيي الذكرى الـ35 لإلغاء الدولة العبرية تجريم المثلية

أحيا مجتمع المثليين في إسرائيل وأنصاره يوم الأربعاء الذكرى الـ35 لإلغاء الدولة العبرية تجريم المثلية، في الوقت الذي تخشى فيه الأقليات من أن الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ البلاد قد تسبب تراجعًا في المكاسب التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة.

نزلوا إلى الشوارع ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وأعلام قوس قزح، في الوقت الذي تناهض فيه بشكل علني العديد من الأحزاب المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجتمع الميم.

قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه لا ينبغي السماح للرجال والنساء بالخدمة معًا في وحدات قتالية عسكرية، بينما أعرب شركاؤه في الحكم عن دعمهم للتمييز ضد أفراد مجتمع الميم.

يخدم أعضاء مجتمع الميم علانية في الجيش والبرلمان الإسرائيليين، والعديد من الفنانين المشهورين مثلي الجنس، لكن العديد منهم يقول إن أمام إسرائيل طريقًا طويلًا لتقطعه من أجل المساواة.