كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز من سواحلها الشرقية

ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الشرقي‭ ‬يوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت "عدة" عمليات إطلاق صواريخ كروز من بلدة هامهونغ الساحلية الشمالية الشرقية. وأضافت أن الصواريخ انطلقت في المياه الشرقية لكوريا الشمالية وإن سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية تحلل مزيدا من التفاصيل.

وأضافت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي سيحافظ على جاهزية حازمة وسيكمل بنجاح باقي التدريبات مع الولايات المتحدة.

وكثفت كوريا الشمالية تجاربها العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية وأطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات الأسبوع الماضي وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.

وكانت عمليات الإطلاق يوم الأربعاء أول تجارب لكوريا الشمالية على صواريخ كروز منذ 21 مارس/ آذار عندما قالت إنها أطلقت صاروخين كروز من غواصة. في الشهر الماضي، أطلقت كوريا الشمالية أربعة صواريخ كروز طويلة المدى أظهرت نطاقات محتملة لضرب أهداف على بعد 2000 كيلومتر.

ويوم الأحد، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى تم إطلاقه من صومعة محفورة في الأرض. ووصفت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية الإطلاق بأنه محاكاة هجوم نووي على أهداف غير محددة في كوريا الجنوبية.