فيديو: قد يصل سعرها إلى 50 مليون دولار.. أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اليهودي تُعرض للجمهور

تُعرض لمدة أسبوع في إسرائيل أقدم مخطوطة شبه كاملة للكتاب المقدس اليهودي معروفة حتى الآن، وقد قُدّمت لوسائل الإعلام في تل أبيب الأربعاء، وسيتاح للجمهور مشاهدتها قبل طرحها للبيع في مزاد علني في نيويورك في أيار/مايو المقبل.

وأُطلقت على هذه النسخة تسمية "مخطوطة ساسون" نسبة إلى اسم مالكها الأكثر شهرة ديفيد سلومون ساسون الذي توفي عام 1942، ويعود تاريخها إلى القرن الميلادي العاشر، أو حتى إلى نهاية القرن التاسع، وفقا لدار "سوذبيز" للمزادات التي ستتولى بيعها.

وتحتوي المخطوطة على الكتب الأربع والعشرين التي يتألف منها الكتاب المقدّس اليهودي (تاناخ)، وهي التوراة (أو أسفار موسى الخمسة الأولى من الكتاب المقدس) وقسم الأنبياء "نيفيم"، وقسم الكتابات الأخرى "كيتوفيم"، ولا يتجاوز المفقود من هذه المخطوطة 12 ورقة.

وسيتم عرضها اعتبارًا من يوم الخميس في متحف الشعب اليهودي في حرم جامعة تل أبيب.

وقالت مديرة المتحف أوريت شاحام جوفر "هذه واحدة من أعظم اللحظات في حياتي بصفتي أمينة المعرض، إذ يعكس هذا الكتاب المقدس القديم تاريخ الشعب اليهودي من العصور القديمة إلى اليوم".

ويحتوي الكتاب أيضًا على مقاطع باليونانية والآرامية، وقد حفظ بشكل استثنائي واضح.

اختفت لـ500 عام

وقالت الباحثة في نصوص اليهودية في دار "سوذبيز" للمزادات شارون مينتز إن هذه المخطوطة اختفت لأكثر من 500 عام بعد تدمير الكنيس اليهودي في ماكيسين (بلدة مرقدة في شمال شرق سوريا حالياً) حيث كانت موجودة، قبل أن تظهر مجدداً عام 1929.

وبيّن فحص تحديد تاريخ "مخطوطة ساسون" بواسطة الكربون 14 أنها أقدم وأكثر اكتمالًا من مخطوطة حلب التي كُتبت في الجليل في القرن العاشر وأعيدت إلى إسرائيل في خمسينات القرن العشرين بعد العثور عليها في المدينة السورية.

ويُعتقد أيضًا أن المخطوطة أقدم من مخطوطة لينينغراد (سان بطرسبورغ)، وهي أقدم نسخة كاملة باقية من نصّ الكتاب المقدس العبري، ومؤرّخة في مطلع القرن الحادي عشر.

وأوضحت "سوذبيز" في بيان أن "مخطوطة ساسون" سبق أن عُرضت للجمهور "مرة واحدة فحسب قبل عقود، وستعرض الآن قبل بيعها في دار سوذبيز في نيويورك في مقابل نحو 30 الى 50 مليون دولار، ما سيجعل منها على الأرجح أغلى مخطوطة تباع في مزاد علني".

ومن المقرر أن يقام المزاد في أيار/مايو خلال موسم مزادات الربيع التي درجت على تنظيمها كبرى الشركات المختصة في نيويورك.