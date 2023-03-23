السجن عامين لموظف سابق في سفارة أستراليا في بانكوك صوّر النساء خلسة في المراحيض

حكمت محكمة تايلاندية الخميس بالسجن عامين على موظف سابق في السفارة الأسترالية في بانكوك، بتهمة تركيب كاميرات خفية في مراحيض النساء في مكان عمله السابق.

وقال المدعي العام في بانكوك لوكالة فرانس برس إن نايوت ثامسونغسانا البالغ 39 عاماً، أدين بتهمتين مرتبطتين بالاعتداء الجنسي.

وكان أوقف هذا التايلاندي، الذي كان يعمل في السفارة كفني في مجال المعلوماتية، في كانون الثاني/ يناير 2022، وفُصل من وظيفته إثر ذلك.

وانكشفت القضية في العام السابق، بعد العثور على شريحة ذاكرة من إحدى كاميرات التجسس على أرضية الحمامات في السفارة، بحسب قناة "إيه بي سي" الأسترالية.

وأفادت القناة الأسترالية أن ستين امرأة أدلين بشهاداتهن أمام الشرطة أثناء التحقيق، ولا تزال الجرائم الجنسية الرقمية نادرة نسبياً في تايلاند.