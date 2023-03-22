روسيا تُقلد طيارين اعترضا طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود بوسام الشجاعة

قام وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بتقليد الطيارين، اللذين اعترضا طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود يوم الثلاثاء الماضي بوسامي الشجاعة والنجمة الذهبية، والتي تعدّ من بين أرفع الأوسمة في روسيا.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يوم الأربعاء يظهر وزير الدفاع وهو يُقلد الأوسمة لطياري مقاتة "سو-27" التي اعترضت "إم كيو-9 ريبر" وهي طائرة بدون طيار. وقالت الولايات المتحدة إن طائرة مقاتلة روسية ضربت مروحة طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار فوق البحر الأسود الثلاثاء الماضي في "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مما دفع القوات الأمريكية إلى إسقاط الطائرة بدون طيار.

وقال الطيار الروسي فاسيلي فافيلوف عقب تقليده الوسام: "كنا في مهمة الدفاع الجوي. أمرنا بالإقلاع. طرنا في طاقمين لاعتراض طائرة بدون طيار كانت في طريقها لانتهاك حدود البلاد. بعد الإقلاع، اقتربنا من الطائرة بدون طيار، قمت بتحديدها وأجريت مناورات لجعلها تتخلى عن مهمتها".

أما زميله الطيار سيرغي بوبوف، والذي شارك في المهمة فقال: "لم نستخدم أي أسلحة، ولم نتواصل بشكل مباشر مع هذه الطائرة بدون طيار إم كيو-9 ريبر".

يُذكر أن روسيا أصرت على أن طائراتها الحربية لم تضرب الطائرة بدون طيار "إم كيو-9 ريبر"، وبدلاً من ذلك، قالت إن الطائرة بدون طيار قامت بالمناورة بحدة وتحطمت في الماء بعد مواجهة مع الطائرات المقاتلة الروسية التي كانت تدافع لاعتراضها بالقرب من شبه جزيرة القرم.