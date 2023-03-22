القطريون يتقدمون بعرض ثان لشراء مانشستر يونايتد (مصدر لوكالة فرانس برس)

قدٌم الشيخ القطري جاسم بن حمد بن جاسم بم جبر آل ثاني عرضاً ثانياً لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي العريق لكرة القدم، وفق ما كشف مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء.

وكان الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، قدّم منتصف شباط/فبراير الماضي عرضاً أولياً للاستحواذ على بطل إنجلترا 20 مرة (رقم قياسي)، على غرار مجموعة "إينيوس" للبيتروكيماويات برئاسة مالكها الملياردير البريطاني جيم راتكليف التي تقدمت ايضا بعرض ثان اليوم ايضا.

وذكرت وسائل إعلام إنجليزية عدة بان العرضين تخطيا 5.7 مليار يورو ما يعني أنه في حال تمت الموافقة على أحدهما، ستكون اكبر صفقة لشراء أي ناد في العالم في لعبة جماعية.

وحددت عائلة غلايزر الأميركية المالكة الحالية للنادي، الساعة التاسعة بالتوقيتين المحلي وغرينيتش من الاربعاء كمهلة قصوى للراغبين بشراء النادي لتحسين عروضهم التي قدموها منتصف شباط/فبراير الماضي.

وكشف المصدر لفرانس برس بأن الشيخ جاسم "واثق" بانه تقدم "بأفضل عرض للنادي، لانصاره والمجتمع المحلي".

وختم "المراحل المقبلة تتعلق بالبائع ولا ننتظر جوابا سريعا".

والشيخ جاسم هو رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي منذ فترة طويلة وتلقى تعليمه في أكاديمية ساندهيرست العسكرية البريطانية.

وُلد الشيخ جاسم عام 1982 تاريخ تأسيس المصرف. انضم إلى مجلس الإدارة عندما كان في مطلع العشرينيات، وكان رئيسا له في معظم فترات صعوده ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة.

وكشف الشيخ جاسم في بيان سابق "يخطط العرض لإعادة النادي إلى أمجاده السابقة داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء، سيسعى إلى وضع الجماهير في قلب نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم مرة أخرى".

وأكد البيان على ان العرض سيكون خاليًا تمامًا من الديون من خلال مؤسسة الشيخ جاسم والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي.