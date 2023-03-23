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14 قتيلا بينهم أربعة جنود في هجوم جهادي في شمال بوركينا فاسو

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بقلم:  Euronews
جندي في حراسة فندق في بوركينا فاسو أثناء هجمة جهاديىة من قبل متطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة
جندي في حراسة فندق في بوركينا فاسو أثناء هجمة جهاديىة من قبل متطرفين مرتبطين بتنظيم القاعدة   -  حقوق النشر  Sunday Alamba/AP

قتل 14 شخصا بينهم أربعة جنود الأربعاء في هجوم قرب كايا بشمال بوركينا فاسو حيث يقوم الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري بزيارة، وفق ما أفادت مصادر أمنية ومحلية وكالة فرانس برس الخميس.

وقال مصدر أمني إن الهجوم استهدف وحدة عسكريين ومتطوعين يساندون الجيش في زوركوم، على بعد حوالى عشرة كيلومترات من كايا، وأسفر عن مقتل "أربعة جنود وعشرة" متطوعين. وأكد مصدر أمني آخر ومصدر محلي وقوع الهجوم من دون أن يدليا بحصيلة.