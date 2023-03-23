كوريا الشمالية اختبرت غواصة هجومية نووية "مسيرة"

ذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ اختبرت خلال الأسبوع الراهن غواصة "مسيّرة" قادرة على شن هجوم نووي، ردا على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأوضحت وكالة "كاي سي أن إيه" الرسمية للانباء أن الجيش الكوري الشمالي وخلال تدريبات استمرت من الثلاثاء إلى الخميس نشر واختبر منظومة أسلحة جديدة مهمتها "التسبب بتسونامي إشعاعي على نطاق واسع جدا" من خلال انفجار تحت المياه لتدمير سفن وموانئ معادية.