فيديو: حمار وحشي يتجول في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية بعد هروبه من حديقة الحيوان

لم يكن يتوقع المارة في شوارع العاصمة الكورية الجنوبية المزدحمة رؤية حمارًا وحشيًا يركض أمامهم. هرب الحمار من حديقة الحيوانات وظل هاربًا لساعات.

وتمكن العاملون في الحديقة أخيرًا من السيطرة على الحيوان وإعادته. ولم تعلن الحديقة الكبيرة في سيول عن الطريقة التي هرب فيها.

لكن تقارير إعلامية قالت إن الحيوان تمكن من الخروج بعدما كسر السياج الخشبي بحوافره.

تمكنت الشرطة وعمال الطوارئ من حصر الحمار الوحشي بعد أن دخل زقاق ضيق بين المنازل وأطلقوا عليه المخدر، منهين بذلك ثلاث ساعات من الحرية.