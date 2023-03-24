في قرار صاعق.. بايرن ميونيخ يقيل مدربه ناغلسمان ويعيّن توخل خلفًا له

أعلن نادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم الجمعة إقاله مدربه يوليان ناغلسمان وتعيين مدرب تشلسي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق توماس توخل خلفًا له حتى العام 2025، قبل أيام من شهر نيسان/أبريل حاسم للنادي البافاري.

وجاء في بيان للنادي "تخلى بايرن ميونيخ عن مدربه ناغلسمان (...) سيخلفه توماس توخل الذي سيتلقى عقدًا حتى 30 حزيران/يونيو 2025 وسيشرف على تدريب الفريق للمرة الأولى الاثنين".

ونقل النادي عن المدير الرياضي البوسني حسن صالح حميدجيتش قوله "كان هذا القرار الأصعب خلال تواجدي كعضو مجلس إدارة للرياضة ببايرن ميونيخ... يؤسفني هذا الفراق مع يوليان. لكن بعد تحليل شامل للتطور الرياضي لفريقنا، خاصة منذ كانون الثاني/يناير، ومع تجربة النصف الثاني من الموسم السابق، قررنا الآن تحريره".

ووصل ناغلسمان (35 عامًا) إلى بايرن في صيف 2021 وفاز بلقب الدوري في موسمه الأول، بالإضافة إلى كأس السوبر الألمانية عامي 2021 و2022.

وقال المدير التنفيذي أوليفر كان: "عندما وقعنا مع يوليان ناغلسمان، كنا مقتنعين بأننا سنعمل معه على المدى الطويل. ولقد وكان هذا هدفنا جميعًا حتى النهاية. يوليان يشاركنا تطلعاتنا للعب كرة قدم ناجحة وجذابة".

وتابع: "لكن الآن توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الجودة في تشكيلتنا، على الرغم من لقب الدوري الألماني العام الماضي، لم تعد تظهر بشكل لافت. بعد كأس العالم، لعبنا بشكل أقل جاذبية. ألقت التقلبات الكبيرة في الأداء بظلال من الشك على أهدافنا لهذا الموسم، وكذلك على أهدافنا للمستقبل".

وكانت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار ومجلة "كيكر" الرياضية كشفتا مساء الخميس هذا النبأ المفاجئ، قبل أسبوعين فقط من مواجهة الفريق البافاري لمانشستر سيتي الانكليزي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن أزاح سان جرمان من ثمن النهائي.

وقبل فترة التوقف الدولية الراهنة، تنازل بايرن عن المركز الأول في الدوري لصالح بوروسيا دورتموند بفارق نقطة بخسارته أمام بايرن ليفركوزن 2-1.

وكان ناغلسمان واجه بعض الضغوطات أواخر الموسم الماضي عندما خرج من الدور ربع النهائي لدوري الابطال على يد فياريال الاسباني، في حين حقق الفريق باشرافه أسوأ موسم حتى الان منذ 11 عامًا من خلال حصده 52 نقطة بعد مرور 25 مرحلة.

وبعد فترة التوقف الدولية، سيستقبل بايرن دورتموند في الأول من نيسان/أبريل على ملعب أليانز أرينا في مباراة الكلاسيكر. أما في دوري الابطال، فيواجه الفريق البافاري مانشستر سيتي في 11 نيسان/أبريل على ملعب الاتحاد في مانشستر، قبل ان يستقبله بعد ثمانية ايام في ميونيخ.

وكان توخل مدربًا لتشيلسي وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2021 على حساب سيتي بالذات، قبل أن يقال من منصبه في مطلع الموسم الحالي.