بعد تسليمه المجوهرات التي أُهديت له من السعودية.. بولسونارو يعتزم العودة إلى البرازيل

يعتزم الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي غادر إلى الولايات المتحدة قبل يومين من انتهاء ولايته الرئاسية، العودة إلى بلاده في 30 آذار/مارس الجاري، وفق ما أعلن حزبه الجمعة.

وأفاد مقربون من الرئيس السابق البالغ 68 عاما أن بولسونارو سلّم إلى السلطات البرازيلية من خلال محاميه مجوهرات كان قد تلقّاها هدية من الحكومة السعودية واتُّهم بإدخالها إلى البرازيل بشكل غير قانوني.

وقال "الحزب الليبرالي" في بيان نشره على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ بولسونارو سيصل الخميس 30 آذار/مارس عند الساعة 7,30 صباحا.

وبعد هزيمته الانتخابية أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في تشرين الأول/أكتوبر، غادر بولسونارو البرازيل متوجها إلى فلوريدا في 30 كانون الأول/ديسمبر، قبل يومين من أداء لولا اليمين الدستورية.

وقال بولسونارو في مقابلة مع قناة "تي في ريكورد" الخميس "سأستأنف حياتي الطبيعية، وسأعمل للحزب الليبرالي وسأزور جميع أنحاء البرازيل وسأشارك في الحياة السياسية".

المجوهرات التي صادرتها سلطات الجمارك في مطار جوارولوس الدولي في ساو باولو، البرازيل AP/AP

ونفى بولسونارو ارتكاب أيّ مخالفات لكنّه اتُّهم بمحاولة إدخال مجوهرات بقيمة 3,2 ملايين دولار إلى البلاد في حقيبة مسؤول حكومي دون التصريح عنها، بحسب ما كشفت صحيفة "إستادو دي ساو باولو".

واتّضح أيضاً أنّ بولسونارو احتفظ بمجموعة ثانية من المجوهرات تحمل العلامة التجارية شوبار وحاول إدخالها دون تصريح.

وأضاف بولسونارو في مقابلته "اكتشفت هذه القصة بعد عام واكتشفت زوجتي الأمر من خلال الصحافة"، مؤكّداً أن "لا علاقة لها بهذا، الصندوق الموجّه لها ما زال بحوزة الجمارك".