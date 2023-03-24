فرنسا تمنع موظفي الدولة من استعمال تيك توك ونتفلكس وكاندي كراش على هواتفهم

حظرت الحكومة الفرنسية الجمعة تحميل واستخدام عدد من التطبيقات أبرزها تيك توك الصيني المثير للجدل على هواتف العمل الخاصة بـ2,5 مليون موظف في القطاع العام، اثر إجراءات مماثلة في عدد من الدول الغربية.

وقالت مصادر من وزارة القطاع العام الفرنسية اثر تحليل أجرته الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات والمجلس الوزاري المشترك للقطاع الرقمي، إن تيك توك و"التطبيقات الترفيهية" بصفة عامة تمثل "مخاطر من حيث الأمن السيبراني وحماية البيانات للموظفين العامين والإدارة".

من بين التطبيقات المحظورة "تطبيقات الألعاب مثل كاندي كراش، والبثّ التدفقي مثل نتفليكس والترفيه مثل تيك توك"، وفق المصادر نفسها.

وأوضحت المصادر أن موقع تويتر الذي تثير سياسته بشأن إدارة المحتوى جدلا منذ استحواذ إيلون ماسك عليه، مدرج أيضا في اللائحة.

لكن الحكومة لم تنشر حتى الآن قائمة دقيقة للتطبيقات المحظورة والتي ستنطبق على جميع الوزارات.

من حيث المبدأ، ستحظر جميع التطبيقات التي يمكن اعتبارها ترفيهية، ويمكن منح بعض الاستثناءات الفردية فقط لاحتياجات الاتصالات المؤسسية مثلا، وفق الوزارة.

الحظر الذي أبلغت به الوزارات المختلفة من خلال تعليمات "ملزمة" حسب الحكومة، يدخل حيز التنفيذ فورا، ولا يشمل الهواتف الشخصية لموظفي الدولة.

ومن غير المتوقع وضع نظام موحد للعقوبات في هذه المرحلة في حال انتهاك التوجيهات الجديدة، وقد يتم اتخاذ إجراءات "على المستوى الإداري" لكل وزارة، وفق وزارة القطاع العام.

وسبق أن قرر البيت الأبيض والمفوضية الأوروبية والحكومتان الكندية والبريطانية وبعض المنظمات منع موظفيها من استخدام تيك توك على هواتف العمل الخاصة بهم.