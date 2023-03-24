المفوضية الأوروبية: الاتحاد سيعقد مؤتمراً مخصصاً لترحيل الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن الاتحاد الأوروبي سيستضيف مؤتمراً حول أهمية تأمين عودة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا بشكل غير قانوني.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت الأسبوع الفائت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب وإعطائه الأوامر شخصياً بترحيل أطفال أوكرانيين إلى الأراضي الروسية.

وكانت فون دير لايين تتحدث في مؤتمر صحافي عندما كشفت عن الرغبة الأوروبية في استضافة المؤتمر مشيرة إلى أن هذه المسألة "في غاية الأهمية بالنسبة إليها".

وقالت زعيمة أكبر مؤسسة تنفيذية في الاتحاد "(ما يحصل مع الأطفال الأوكرانيين) تذكير مرعب بالأيام الأكثر قتامة في تاريخنا...".

ودعم زعماء التكتل الأوروبي مخططاً لتزويد أوكرانيا بنحو مليون قذيفة مدفعية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وبموجب الخطة، ستقوم وكالة الدفاع الأوروبية بتجميع الطلبات من الدول الأعضاء لإعادة ملء المخزونات توازياً مع تسليم الذخيرة للجيش الأوكراني، كما أنها ستقود مفاوضات مسرعة مع مصنعي الذخيرة في أوروبا.