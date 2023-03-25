شاهد: مدن العالم تطفئ أنوارها 60 دقيقة لحماية الأرض

ساعة من أجل كوكب الأرض يقفها العالم هذا السبت على الأمل المساهمة في حماية الكوكب. "ساعة الأرض" تعدّ حدثا عالميا يتمّ تنظيمه في كل عام في حدود الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيت المحلي لكل بلد في آخر يوم سبت من شهر مارس-آذار. ويقوم ملايين الناس في جميع أنحاء العالم بإطفاء الأنوار لساعة من الزمن لزيادة الوعي بالقضايا البيئية والمخاطر التي تواجه الأرض حيث يرى أنصار البيئة أن هذه الساعة التي تُطفأ فيها الأنوار هي من أجل الكوكب ومن أجل مستقبل الكوكب وسكانه.

وتمّ اختيار آخر يوم سبت من شهر مارس-مارس للإحتفال بيوم الأرض بسبب تزامنه مع الاعتدال الربيعي حيث يتساوى الليل والنهار وهو ما يضمن مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المناسبة.

وعند الساعة الثامنة والنصف مساء بالتوقيا المحلي لكلّ بلد يتمّ إطفاء الأنوار في البيوت، كما تقوم السلطات بإطفاء أنوار المعالم الكبرى في حوالى 200 دولة على أمل توجيه رسالة لسكان العالم حول مخاطر التغير المناخي والاحتباس الحراري ووضع يد في يد من أجل مستقبل أفضل لسكان الأرض.

وتشارك المعالم الشهيرة عبر العالم في مبادرة "ساعة من أجل الأرض" حيث تم إطفاء الأنوار في "تايبيه 101"، أطول مبنى في تايوان يوم السبت كجزء من فعاليات الاحتفال بساعة الأرض.

كما أطفأت العاصمة الإندونيسية العديد من الأضواء في إطار المبادرة حيث تم إطفاء أضواء منطقة مركزية في جاكرتا، وساد الظلام العديد من المباني الكبيرة الأخرى في المنطقة المحيطة.

من جهتها أطفأت دار أوبرا سيدني الأسترالية أنوارها وأغقت أبوابها دعماً لمبادرة ساعة الأرض التي تهدف إلى زيادة الوعي بتأثيرنا على الكوكب. العديد من المعالم الأخرى في العواصم في جميع أنحاء العالم ستطفئ أنوارها بشكل رمزي اليوم.

معالم أخرى قررت المشاركة في المبادرة على غرار تشوتشوانغ الصينية في كونشان، وقاعة بكين الوطنية للتزلج السريع، وبرج إيفل في فرنسا، ومبنى إمباير ستيت في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

حركة "ساعة الأرض" أطلقتها مؤسسة "الصندوق العالمي للحياة البرية" الخيرية وهي كثيرا ما تشجع الناس على قطع الكهرباء لمدة ساعة على الأقل في اليوم. وتنظم هذه السنة تحت شعار "حان الوقت للطبيعة" عبر إطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة.