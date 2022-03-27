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العالم

شاهد: "ساعة الأرض" تغرق العالم في ظلام دامس للتوعية بأزمة الكوكب

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بقلم:  يورونيوز
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شاهد: "ساعة الأرض" تغرق العالم في ظلام دامس للتوعية بأزمة الكوكب
حقوق النشر  Máthé Zoltán/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap

أظلمت المعالم في جميع أنحاء العالم مع إطفاء الأنوار مساء السبت في ساعة الأرض. يهدف الحدث الذي ينظمه الصندوق العالمي للحياة البرية ويستمر لمدة ساعة، إلى زيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ. ينظم "يوم الأرض" كل سنة في يوم السبت الأخير من شهر مارس - أذار.

في روما، غرق الكولوسيوم في الظلام لمدة ساعة. كما شهدت النسخة الرابعة عشرة من يوم الأرض أيضًا إطفاء الأنوار في بوابة براندنبورغ في برلين، التي أضاءتها فقط أضواء الشموع الوامضة التي وُضعت هناك تنديدا بالغزو الروسي لأوكرانيا.

كما أظلمت ناطحة سحاب London Eye و The Shard في العاصمة البريطانية لمدة ساعة. واحتفل معرض دبي إكسبو 2020 بهذه المناسبة بإطفاء أنواره.

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عُقد أول حدث لساعة الأرض في العام 2007 في مدينة سيدني الأسترالية، ومنذ ذلك الحين توسعت المبادرة لتشمل أكثر من 190 دولة حول العالم.