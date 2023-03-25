الأمم المتحدة تتهم أوكرانيا وروسيا بإعدام أسرى حرب "خارج نطاق القضاء"محادثة
اتّهمت الأمم المتحدة الجمعة القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات الإعدامات خارج نطاق القضاء لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأعربت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر عن "قلق كبير" حيال إعدام "25 أسير حرب روسيا" على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية وكذلك "إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا" بأيدي الروس.
وأكدت بوغنر أن الأمم المتحدة وثقت عمليات إعدام الروس هذه التي نفذتها القوات الأوكرانية "في غالب الأحيان ... مباشرة بعد أسرهم في ساحة المعركة".
وأضافت أن الأمم المتحدة على علم بخمسة تحقيقات تجريها كييف وتتعلق بـ22 ضحية لكن "لم نتبلغ بأي ملاحقة في حق مرتكبي" هذه الجرائم.
أما بالنسبة لإعدام القوات المسلحة الروسية 15 أسير حرب أوكرانيا "بعيد القبض عليهم"، فقالت المسؤولة إن 11 من هذه العمليات نفذتها مجموعة فاغنر المسلحة الروسية.
تكريم فرقة "بوسي رايوت" المعارضة الروسية في الولايات المتحدة قريباً
تنال فرقة "بوسي رايوت" الروسية النسوية المعارضة، في أيار/مايو المقبل جائزة تكريمية تقديراً لروح المقاومة بالموسيقى، خصوصاً ضد الحرب الروسية في أوكرانيا، على ما أعلن المنظمون الخميس.
في السادس من ايار/مايو، ستحصل الفرقة على جائزة "وودي غوثري"، تيمّناً بالمغني الأميركي ومؤلف موسيقى الفولك (1912-1967) الذي يُصنف فناناً يسارياً وأحياناً اشتراكياً، ثورياً أو حتى فوضوياً، كان يدافع عن الفقراء والمستضعفين.
وآخر الفائزين بهذا التكريم كانوا المغنين بروس سبرينغستين وجوان بيز وبيت سيغر.
الولايات المتحدة توجه نهمة الإرهاب إلى روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية
وجهت إلى مواطن روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية الصيف الماضي الجمعة تهمة التجسس في الولايات المتحدة حيث يؤخذ عليه أنه أقام بهوية مزورة مدة عامين.
وذكر بيان صادر عن النائب العام الفدرالي في واشنطن أن سيرغي تشركاسوف (37 عاما) "كان عميلا لأجهزة الاستخبارات الروسية بهوية برازيلية باسم فيكتور مولر فيريرا".
وبدأ العمل بهذا الاسم في البرازيل العام 2010، وأختلق لنفسه هوية تتحدث عن أقارب وأصدقاء وهميين.
بعد خمس سنوات، قدم طلباً بهذا الاسم للانتساب إلى جامعة تقع في واشنطن، وبعد قبوله، دخل الولايات المتحدة في 2018 بتأشيرة طالب.