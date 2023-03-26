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العالم
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أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"

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بقلم:  يورونيوز
الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية   -  حقوق النشر  AP/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية

10:23

ترامب يجدد وعده بحل الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة في حال إعادة انتخابه

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع  لمؤيديه في مدينة واكو بولاية تكساس، إنه بدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف ترامب: “أنا بالذات أعطيت الأوكرانيين المئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات”.

وأشار ترامب إلى أن سلفه، باراك أوباما، أرسل“وسائد” فقط إلى كييف، في إشارة إلى معدات عسكرية غير قاتلة.

وكرر ترامب وعده بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024.

وتابع ترامب حديثه قائلا: “عندما أصبح رئيسا للبلاد من جديد، سأحقق ذلك في غضون 24 ساعة”.

09:40

بوريل : الاتحاد الأوروبي يريد تجنب "الارتهان" للصين كما فعل مع الغاز الروسي


قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تجنب الارتهان للصين كما كانت حيال الغاز الروسي، داعياً إلى تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية.

وقال بوريل "اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا"، مشيراً إلى "ارتهان أوروبا المفرط  للغاز الروسي".

وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.

واشار إلى أن هذا الارتهان "جعل (فلاديمير) بوتين يعتقد أنه يمكن أن يغزو أوكرانيا مع الإفلات التام من العقاب لأن أوروبا، رهينة استهلاكنا للغاز الذي يأتي 40 بالمئة منه من روسيا، لن تتحرك".

وأكد في كلمة ألقاها في القمة الأيبيرية الأميركية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان "نريد تجنب أن تجعلنا علاقتنا مع الصين نرتهن لها كما كانت الحال مع روسيا". 
 

09:28

09:27

09:08

أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"


رأت كييف الأحد أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.

وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار "خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".

08:52

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور محطة زابوريجيا الأوكرانية


قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي السبت إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من الوضع "الخطير" هناك.

وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرّض بشكل مستمر للقصف.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشاة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".

وجاء في بيان لغروسي "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".

وتابع "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث".
 

25.03.2023
18:54

بوتين يعلن أن روسيا ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس


أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.

وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها" وأضاف "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.
 

25.03.2023
18:38

بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد إن تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب
 

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب، ردا على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وقال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية "روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".

25.03.2023
15:47


الرهبان مصممون على تحدي إنذار الطرد من دير الكهوف التاريخي في كييف


في أبرز دير ارثوذكسي في اوكرانيا يقع في كييف، يعتبر الرهبان انذار الطرد الذي تلقوه من الحكومة الأوكرانية بانه "بدون أساس قانوني" ويعتزمون البقاء في الموقع "طالما أمكن".

أمرت السلطات رجال الدين بان يغادروا بحلول الأربعاء دير الكهوف الذي كان سابقا تابعا للكنيسة الارثوذكسية والذي يعتبر دوره أساسي في تاريخ الارثوذكسية الاوكرانية والروسية.

هذا الدير الذي تأسس في القرن الحادي عشر والمدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، والمطل على ضفاف نهر الدنيبر يؤوي رهبانا هم جزء من فرع الكنيسة الارثوذكسية الأوكرانية التي كانت تتبع قبل الحرب بطريركية موسكو.

أعلنت كنيستهم في أيار/مايو قطع علاقاتها مع روسيا حيث يدعم البطريرك كيريل بقوة الهجوم الروسي. لا تزال الحكومة الأوكرانية تعتقد أن هذه الكنيسة لا تزال تتبع بحكم الواقع موسكو.

وقال رئيس الاساقفة كليمان الناطق باسم هذه الكنيسة ردا على اسئلة وكالة فرانس برس في الدير "كنيستنا كانت الأولى بين كل المنظمات الدينية في اوكرانيا، التي دانت حرب بوتين ضد اوكرانيا. لقد باركت الجيش الأوكراني لكي يدافع عن الوطن".
 

25.03.2023
15:33

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رئيس حلف شمال الأطلسي يُرحب بالمساعدات العسكرية النرويجية "الهامة" لأوكرانيا

النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكنها عضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو". وتنتظر جارتها السويد انضمامها إلى الحلف حيث جعلت من هذه المسألة "أولوية قصوى".

المصادر الإضافية • أ ف ب