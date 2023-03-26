أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"محادثة
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ترامب يجدد وعده بحل الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة في حال إعادة انتخابه
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع لمؤيديه في مدينة واكو بولاية تكساس، إنه بدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وأضاف ترامب: “أنا بالذات أعطيت الأوكرانيين المئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات”.
وأشار ترامب إلى أن سلفه، باراك أوباما، أرسل“وسائد” فقط إلى كييف، في إشارة إلى معدات عسكرية غير قاتلة.
Speaking in Waco tonight, Trump says that if elected President again, he could impose a peace settlement between Russia and Ukraine “within 24 hours” pic.twitter.com/bTtEJtC4i4— Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2023
وكرر ترامب وعده بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024.
وتابع ترامب حديثه قائلا: “عندما أصبح رئيسا للبلاد من جديد، سأحقق ذلك في غضون 24 ساعة”.
President Trump:— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) March 14, 2023
"I will prevent World War 3.” pic.twitter.com/XiXsPEO0Yc
بوريل : الاتحاد الأوروبي يريد تجنب "الارتهان" للصين كما فعل مع الغاز الروسي
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تجنب الارتهان للصين كما كانت حيال الغاز الروسي، داعياً إلى تعزيز التجارة مع أميركا اللاتينية.
وقال بوريل "اكتشفنا أن الارتهان الذي كان أحد عناصر بناء السلام، هو أيضاً سلاح يمكن توجيهه ضدنا"، مشيراً إلى "ارتهان أوروبا المفرط للغاز الروسي".
وبرز ذلك عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، عندما قلصت موسكو شحنات الغاز إلى أوروبا ما أرغم القارة على البحث عن طرق إمداد أخرى.
واشار إلى أن هذا الارتهان "جعل (فلاديمير) بوتين يعتقد أنه يمكن أن يغزو أوكرانيا مع الإفلات التام من العقاب لأن أوروبا، رهينة استهلاكنا للغاز الذي يأتي 40 بالمئة منه من روسيا، لن تتحرك".
وأكد في كلمة ألقاها في القمة الأيبيرية الأميركية في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان "نريد تجنب أن تجعلنا علاقتنا مع الصين نرتهن لها كما كانت الحال مع روسيا".
It is the full-scale defeat of Russia that will be a reliable guarantee against new aggressions and crises. pic.twitter.com/1joAWBk2HY— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2023
Крок за кроком. Сантиметр за сантиметром. Виборюємо своє. Твоє і моє. Те, що належало нам віками і те, що буде належати нашим дітям. За нашу славну і непоборну країну.— НГУ (@ng_ukraine) March 26, 2023
З Днем Національної гвардії України! pic.twitter.com/nqS9tyB4oW
أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"
رأت كييف الأحد أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية" بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي الدولة الحليفة لموسكو.
وكتب الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف في تغريدة "يحتجز الكرملين بيلاروس رهينة نووية"، مضيفا أن هذا القرار "خطوة نحو زعزعة استقرار البلد".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور محطة زابوريجيا الأوكرانية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي السبت إنه سيزور محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا الأسبوع المقبل، محذرا من الوضع "الخطير" هناك.
وتسيطر القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا منذ عام، علما بأن محيط المحطة يتعرّض بشكل مستمر للقصف.
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن غروسي سيزور المنشاة للمرة الثانية "لتقييم شروط الأمان والسلامة فيها".
وجاء في بيان لغروسي "على الرغم من أن تواجدنا في المنشأة مر عليه سبعة أشهر، لا تزال الأوضاع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية خطيرة".
وتابع "المخاطر التي تهدد السلامة والأمان جلية، وكذلك ضرورة التحرك الآن لتجنب وقوع حادث".
بوتين يعلن أن روسيا ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" على أراضي بيلاروس، الدولة الحليفة الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وقال بوتين في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "لا شي غير اعتيادي هنا: الولايات المتحدة تفعل ذلك منذ عقود. هي تنشر منذ زمن طويل أسلحتها النووية التكتيكية على أراضي حلفائها" وأضاف "اتفقنا على القيام بالأمر نفسه" مؤكدا الحصول على موافقة مينسك.
بوتين يهدد باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد إن تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت باستخدام قذائف باليورانيوم المستنفد في أوكرانيا إذا تلقت كييف ذخائر مماثلة من الغرب، ردا على تصريحات بهذا الصدد صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.
وقال بوتين خلال مقابلة تلفزيونية "روسيا تملك بالطبع الرد. لدينا بدون مبالغة مئات آلاف القذائف من هذا النوع، لا نستخدمها في الوقت الحاضر".
الرهبان مصممون على تحدي إنذار الطرد من دير الكهوف التاريخي في كييف
في أبرز دير ارثوذكسي في اوكرانيا يقع في كييف، يعتبر الرهبان انذار الطرد الذي تلقوه من الحكومة الأوكرانية بانه "بدون أساس قانوني" ويعتزمون البقاء في الموقع "طالما أمكن".
أمرت السلطات رجال الدين بان يغادروا بحلول الأربعاء دير الكهوف الذي كان سابقا تابعا للكنيسة الارثوذكسية والذي يعتبر دوره أساسي في تاريخ الارثوذكسية الاوكرانية والروسية.
هذا الدير الذي تأسس في القرن الحادي عشر والمدرج على لائحة التراث العالمي لليونسكو، والمطل على ضفاف نهر الدنيبر يؤوي رهبانا هم جزء من فرع الكنيسة الارثوذكسية الأوكرانية التي كانت تتبع قبل الحرب بطريركية موسكو.
أعلنت كنيستهم في أيار/مايو قطع علاقاتها مع روسيا حيث يدعم البطريرك كيريل بقوة الهجوم الروسي. لا تزال الحكومة الأوكرانية تعتقد أن هذه الكنيسة لا تزال تتبع بحكم الواقع موسكو.
وقال رئيس الاساقفة كليمان الناطق باسم هذه الكنيسة ردا على اسئلة وكالة فرانس برس في الدير "كنيستنا كانت الأولى بين كل المنظمات الدينية في اوكرانيا، التي دانت حرب بوتين ضد اوكرانيا. لقد باركت الجيش الأوكراني لكي يدافع عن الوطن".
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