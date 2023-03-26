أوكرانيا تعتبر أن روسيا "تحتجز بيلاروس رهينة نووية"

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ترامب يجدد وعده بحل الحرب الروسية الأوكرانية خلال 24 ساعة في حال إعادة انتخابه

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع لمؤيديه في مدينة واكو بولاية تكساس، إنه بدأ تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأضاف ترامب: “أنا بالذات أعطيت الأوكرانيين المئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات”.

وأشار ترامب إلى أن سلفه، باراك أوباما، أرسل“وسائد” فقط إلى كييف، في إشارة إلى معدات عسكرية غير قاتلة.

Speaking in Waco tonight, Trump says that if elected President again, he could impose a peace settlement between Russia and Ukraine “within 24 hours” pic.twitter.com/bTtEJtC4i4 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2023

وكرر ترامب وعده بحل النزاع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2024.

وتابع ترامب حديثه قائلا: “عندما أصبح رئيسا للبلاد من جديد، سأحقق ذلك في غضون 24 ساعة”.