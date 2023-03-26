بتدخل إسرائيلي بن زايد يصدر عفواً رئاسياً عن عربية-إسرائيلية اتهمت بحيازة المخدرات

أفرجت السلطات الإماراتية الأحد عن مُصوِّرة عربية إسرائيلية كانت قد حُكمت بالسجن المؤبد لحيازتها المخدرات، وفق ما أكدت محاميتها والرئاسة الإسرائيلية لوكالة فرانس برس.

وكانت فداء كيوان (43 عاماً) قد اعتقلت في دبي في العام 2021 وحكم عليها بداية بالإعدام لحيازتها 50 غراماً من الكوكايين ونصف كيلوغرام من الماريجوانا.

وفي تموز/يوليو الماضي، تم تخفيف العقوبة إلى السجن المؤبد الذي يصل في الإمارات إلى 25 عاماً.

وأكد بيان لمكتب رئيس الدولة في إسرائيل أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان أصدر قراراً بالإفراج عن كيوان بعد تدخل من نظيره الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

وقال المتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي إن كيوان حصلت على "عفو رئاسي من بن زايد في بادرة خاصة بالرئيس هرتسوغ الذي طلب الإفراج عنها".

وبحسب إيلون ليفي فإن مكتب الرئيس الإسرائيلي نسق ترتيبات الإفراج عن كيوان مع السفارة الإسرائيلية في الإمارات.

وقالت تامي أولمان محامية كيوان إن موكلتها وصلت إلى إسرائيل الأحد في الساعة 3,00 صباحا (00:00 ت غ).

واضافت أولمان لفرانس برس "أنا ممتنة جدا لكلا الرئيسين، لقد قاما بعمل جيد جداً".

ولم ترد السلطات الإماراتية فوراً على طلب فرانس برس التعليق على القضية.

وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق لتطبيع العلاقات في 2020 في إطار سلسلة من الاتفاقات أبرمت بوساطة أميركية وسميت "اتفاقات أبراهام".