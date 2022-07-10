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الإمارات العربية المتحدة

تخفيف حكم إعدام صدر بحق اسرائيلية في الإمارات

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
علم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب العلم الإسرائيلي
علم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب العلم الإسرائيلي   -   حقوق النشر  أ ب

قررت محكمة في الإمارات العربية المتحدة تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق مواطنة إسرائيلية دينت بحيازة مخدرات إلى السجن المؤبد، حسبا ذكر محاميها لوكالة فرانس برس الأحد.

وكانت فداء كيوان (43 عاما) وهي مصورة عربية إسرائيلية من حيفا في شمال إسرائيل أوقفت في دبي العام الماضي.

وحُكم عليها بالإعدام في نيسان/ إبريل لحيازتها 50 غراما من الكوكايين ونصف كيلوغرام من الماريجوانا.

وصرح محاميها تامي أولمان لوكالة فرانس برس، أنه تم تخفيف الحكم في الاستئناف هذا الأسبوع إلى السجن المؤبد.

وينظر فريق الدفاع في إمكان استئناف الحكم الجديد الذي يعادل في الإمارات السجن 25 عاما.

وقالت عائلة فداء كيوان، إن المخدرات لم تكن لها بينما ذكر شقيقها لمحطة "كان" الإسرائيلية العامة أنها اعترفت بعد تعرضها للضرب.

وتوصلت إسرائيل والإمارات إلى اتفاق تطبيع في 2020 في إطار سلسلة من الاتفاقات أبرمت بوساطة أميركية وسميت "اتفاقات أبراهام".

وكشفت أرقام إسرائيلية، أن حجم التجارة بين البلدين بلغ نحو 900 مليون دولار العام الماضي.