الرياض تستضيف القمة العربية على مستوى القادة في 19 مايو

تعقد جامعة الدول العربية قمتها السنوية على مستوى القادة في التاسع عشر من أيار/مايو بالرياض، على ما أفاد مسؤول كبير في المنظمة العربية في القاهرة.

وقال حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية التي تتخذ مقرا في القاهرة، في بيان إن "القمة 32 ستعقد في 19 أيار/مايو في السعودية بعد أن وافقت سلطات المملكة على الموعد".

وكانت القمة الأخيرة على مستوى الزعماء العرب للجامعة التي تضم 22 دولة، عقدت في الجزائر في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت الأولى بعد توقف طال ثلاث سنوات بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

وبحث القادة العرب في قمة الجزائر النزاعات الإقليمية، خصوصا في سوريا وليبيا، وكذلك تطبيع بعض الدول العربية في الأعوام الأخيرة علاقاتها مع إسرائيل.