شاهد: الحوثيون في اليمن يحيون الذكرى الثامنة للتصدي للتحالف الدولي

احتفل الحوثيون في اليمن بالذكرى الثامنة للتصدي للتحالف الدولي، الذي قادته المملكة العربية السعودية على اليمن. واحتشد آلاف اليمنيين الأحد في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، بمناسبة مرور ثماني سنوات من حربهم ضد قوات التحالف. وسار اليمنيون في الشوارع وهم يرددون الشعارات ويرفعون البنادق احتفالاً.

اليمن في حالة حرب أهلية منذ عام 2014. وخلال الاحتفالات أكد العميد أحمد شرف الدين مساعد قائد سلاح الجو الحوثي: "إذا لم يأتوا بسلام، فنحن مستعدون لأي خيار آخر بجميع أنواع ووسائل القوات العسكرية والبرية والجوية والبحرية. ولا شك في ذلك. العروض العسكرية خير دليل على ذلك. هناك أيضًا تدريباتنا العسكرية الأخيرة التي تم إجراؤها فقط لإظهار استعداداتنا في جميع المجالات".

وبالرغم من الحملة الجوية والمعارك البرية المتواصلة دون هوادة، فقد باءت كل محاولات السلام في اليمن بالفشل ووصلت إلى طريق مسدود ونتج عن الأمر واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

علي الزهري، مؤيد يمني للحوثيين قال: "اليوم خرج الشعب اليمني للشوارع في بداية عامه التاسع من الصبر والصمود واحتفالاً بإصرارهم وتحملهم وتحديهم للآلة العسكرية والسياسية والإعلامية التي كانت تقف في وجههم منذ ثمانية أعوام. اليوم اليمني يؤكد الناس على اختيارهم المرونة، والاستمرار والمثابرة حتى تحقيق النصر".

وقد توصلت إيران والمملكة العربية السعودية إلى اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر لاستعادة العلاقات الثنائية، وإحياء الآمال في التوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن حيث تدعم القوتان الإقليميتان الأطراف المتصارعة.

لكن تصاعد القتال في محافظة مأرب وسط البلاد هذا الأسبوع حيث هاجم المتمردون الحوثيون في الأيام الأخيرة مناطق تسيطر عليها الحكومة. أكثر من 21 مليون شخص في اليمن، أو ثلثي سكان البلاد، بحاجة إلى المساعدة والحماية، وفقًا للأمم المتحدة.