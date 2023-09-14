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عاجل. وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية (مصادر سياسية ودبلوماسية)

وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية (مصادر سياسية ودبلوماسية)
بقلم:  Euronews
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وفد من الحوثيين اليمنيين يستعد لزيارة السعودية (مصادر سياسية ودبلوماسية)

يستعد وفد من جماعة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن، للقيام بزيارة نادرة إلى السعودية الداعمة للحكومة، في خطوة تهدف لدفع عجلة الحل السياسي قدما، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية وسياسية الخميس.

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وقال مسؤول في الحكومة اليمنية مطّلع على فحوى المحادثات بين السعودية والحوثيين لوكالة فرانس برس "هناك تحضيرات لتحرك وفد حوثي الى الرياض خلال 72 ساعة القادمة". وأكّد دبلوماسي غربي في اليمن الزيارة.

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