أمريكي أهدى زوجته سيارة مازيراتي باهظة.. ليكتشف لاحقا أنها مسروقة

في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، اشترى جيسون سْكوت، وهو مواطن أمريكي يقطن في شمال ولاية كالفورنيا، سيارة فاخرة من طراز مازيراتي الإيطالي، كهدية يفاجئ بها زوجته في عيد ميلادها، حسب ما ورد في موقعيْ يونيلاد Unilad و Fox9 الأمريكييْن.

ثمن الهدية لم يكن رخيصا، فقد دفع جيسون سكوت 68 ألف دولار مقابل سيارة المازيراتي، حيث اشتراها من شركة لتجارة السيارات تدعى كارفانا Carvana، وكان متحمسا ومتشوقا أن يرى رد فعل زوجته، حسب التقرير الذي نُشر عن هذه الحادثة قبل عدة أيام.

لكن، وكما يقول المثل المصري العامي، "يا فرحة ما تمت". فقد اكتشف جيسون أن السيارة الفاخرة كانت مسروقة. فحسبما قال جيسون لموقع يونيلاد، ذهب في شباط / فبراير إلى ورشة سيارات متخصصة في سيارات المازيراتي كي يجري لها الفحص الروتيني. "هناك اكتشفوا أن السيارة كانت مسروقة"، كما يقول جيسون.

ويتابع جيسون في حديثة مع موقع يونيلاد أن اكتشاف السرقة تم عبر الـ VIN، أو رقم تعريف المركبة، وهو ما يعرف بالعامية أيضا برقم الشاصي.

سيارة مازيراتي فاخرة من طراز Levante إثناء معرض للسيارات في بروكسل Virginia Mayo/Copyright 2019 The AP. All rights reserved

والأدهى من ذلك أن التقني المسؤول في الورشة اكتشف أيضا أن السيارة لم تكن موديل 2021 كما قالت الشركة التي باعت السيارة لجيسون، بل في الحقيقة كانت أقدم بأربعة أعوام، أي من طراز عام 2017. ويشرح التقني في الورشة أنه لاحظ وجود بعض القطع في السيارة لا تتطابق مع موديل السيارة، بل هي أقدم من ذلك.

وحسب تقرير يونيلاد، لم يتوان جيسون، وهو جندي متقاعد، عن الذهاب إلى الشرطة والإبلاغ عن السيارة المسروقة.

الشرطة من جانبها احتجزت السيارة وحققت مع جيسون سكوت، لكنها سرعان ما أطلقت سراحه عندما وفر الأدلة بأنه اشترى السيارة من شركة كارفانا، حسب موقع Fox9.

أما شركة كارفانا فقالت لموقع Fox9 إنها عندما حصلت على السيارة، فإن أحدا ما قام بخطوات "إجرامية معقدة لسرقة وتغيير المركبة".

مقر لشركة كارفانا لتجارة السيارات في شمال ولاية كاليفورنيا AP Photo

جيسون بدوره طالب الشركة بأن تعيد له الدفعة الأولية الكبيرة الذي دفعها ثمنا للسيارة، وكذلك الدفعات الشهرية الذي حوّلها للشركة إلى أن تم اكتشاف السرقة، كما أنه رفع دعوى قضائية على شركة كارفانا وطالبها بدفع مبلغ مليون دولار كتعويض مالي وتعويض على تضرر سمعته، كما طالب الشركة باعتذار علني.

الشركة ردت بإنكار أي علاقة لها بالسرقة، واعتذرت لجيسون عن هذه التجربة السيئة التي مر بها. وحسب المواقع الإخبارية التي نقلت الخبر، فإن الشركة عرضت على الزبون المخدوع أن تعيد له كل الدفعات التي دفعها، أو أن يستخدم هذه الدفعات لشراء سيارة أخرى يختارها هو. وفوق ذلك، عرضت عليه مبلغ ألف دولار إضافي كتعويض وبادرة حسن نية.

أما جيسون سكوت فيقول إنه يريد من كارفانا، بالإضافة إلى التعويضات، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتضمن ألا يحدث ما حدث معه مرة أخرى.