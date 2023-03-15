هوندا تسحب نصف مليون سيارة من الأسواق بسبب عطل بأحزمة الأمان

قررت شركة هوندا لصناعة السيارات سحب نصف مليون سيارة من الأسواق الأمريكية والكندية لإصلاح خلل يمنع أحزمة الأمان من الربط بشكل صحيح.

وتشمل عملية السحب عدة موديلات من بين الأكثر مبيعاً من صناعة هوندا بين أعوام 2017 و2020 مثل طراز (CR-V) ونسخ عامي 2018 و2019 من طراز (Accord)، وإصدارات طراز (Odyssey) بين عامي 2018 و2020 وطراز (Insight) إصدار عام 2019.

كذلك سيتم سحب سيارات من طراز (Acura RDX) من إصدار عامي 2019 و2020.

وقالت هوندا في وثائق نشرها الأربعاء منظمو السلامة في الولايات المتحدة إن طلاء السطح على الأحزمة يمكن أن يتدهور مع كثرة الاستخدام بمرور الوقت.

كذلك يمكن أن يتقلص حجم زر تحرير الأحزمة في درجات الحرارة المنخفضة، مما يزيد من الاحتكاك ويمنع الإبزيم من الإغلاق بشكل كامل وهو ما قد يؤدي إلى عدم تقييد الراكب في حالة وقوع حادث، مما يزيد من خطر الإصابة.

وقالت هوندا إنه لم يتم تسجيل أي إصابات نتيجة هذا الخلل حتى الآن.

وقالت وكالة أسوشيتد برس الأميركية إن مالكي السيارات سيتم إخطارهم برسائل بدءاً من يوم 17 أبريل - نيسان القادم.