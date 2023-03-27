استثمارات الصناعة السعودية تتخطى 350 مليار دولار

ينمو القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تنويع الاقتصاد. فقد كانت السعودية، التي تعتمد منذ فترة طويلة على النفط، تعمل جاهدة لتنويع اقتصادها.

يشكل هذا جزء من هدف رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.

بالإضافة إلى الاعتماد على النفط، يعمل العديد من السعوديين في القطاع العام وهو مكلف للحكومة. حاليًا، يعمل 70٪ من السعوديين في القطاع العام، حيث تنفق الحكومة بشكل كبير على الأجور.

أكثر من 10 آلاف مصنع

وتخطط المملكة لخفض البطالة إلى 7 في المائة بحلول عام 2030 ولتعزيز القطاع الخاص لتخفيف الضغوط على الحكومة لاستيعاب القوى العاملة المتزايدة. وبحسب إحصاءات وزارة الصناعة السعودية، فقد بلغ الاستثمار في القطاع الصناعي أكثر من 350 مليار دولار، وتجاوز عدد المصانع 10 آلاف مصنع.

أكثر من نصف السعوديين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وفي السنوات القادمة سيبحث الملايين عن عمل وسكن ميسور التكلفة.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن المملكة العربية السعودية "تتخذ خطوات رائعة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل في القطاع الخاص". وقد سهل هذا الأمر على الشركات الأجنبية للاستثمار هناك.

في مصنعه الخاص بالتعبئة والتغليف وألواح الكرتون المزدوجة، أعرب عبد الله العبيكان، الرئيس التنفيذي لمجموعة العبيكان عن تفاؤله بشأن تنويع الصناعة في المملكة العربية السعودية. وقال: "لدينا خارطة طريق واضحة لبناء النظام البيئي والأبعاد المتعددة للاقتصاد".