سعر الأرز المصري في السعودية يثير جدلا واسعا في مصر

أثار خبر طرح متاجر "كارفور" السعودية أرز مصري في المملكة بسعر أقل من سعر البيع في مصر، حالة من الاحتدام بين المصريين وغضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكان كارفور السعودية قد قدم يوم 11 مارس/ آذار تخفيضات على منتجات عدة بمناسبة قدوم شهر رمضان، ومن بينها عرضا ليوم واحد على أرز الأهرام المصري بوزن 5 كيلوغرامات، وتم تسعيره بـ12.95 ريالاً، أي ما يساوي 21.4 جنيهاً للكيلو، بدلا من 19.95 ريالاً.

وبعتبر الأرز المصري من المنتجات التي حظرت الحكومة تصديرها إلى الخارج لمدة 3 سنوات لاعتباره من السلع الأساسية. وارتفعت أسعار الأرز في مصر خلال الأشهر الأخيرة بشكل هستيري، بعد أن ألغى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القرار رقم 94 لسنة 2022، الذي يحدد سعره ما بين 12 إلى 18 جنيهاً للكيلو.

ووصل كيلو الأرز الأبيض العريض إلى 27 جنيهاً و25 جنيهاً للحبة الرفيعة، إضافة إلى اختفائه من رفوف المحلات وتقنين الكمية التي يمكن للفرد شراؤها.

وانهالت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تخفيضات "كارفور". وكتب ياسر شلبي في تغريدة نشرها على موقع تويتر: "ده عرض جاي لواحد صاحبي من كارفور السعودية : 5 كيلو رز ب 13 ريال أي ما يعادل 21 جنيه للكيلو تقريبا.. رز مصرى و ده سعر بيع قطاعي في المحلات يعنى مضاف نقل و مصاريف وربح المستورد و المورد من مصر، وفى مصر نفسها بقى كيلو الرز ب 28 جنيه و السعر ده مضاف عليه ضريبة قيمة مضافة 15٪".

وعلق محمد عيد على هذا الخبر قائلا: "أرز مصري يباع فى السعودية مقابل 13 ريال لكل 5 كيلو.. يعني الكيلو بـ 21 ونص.. وده بعد ما الأرز سافر وأتغرب ودفع جمارك ورسوم ونقل وشيل وحط وعمالة وضريبه.. لكن هنا في مصر بيبدأ من 25 و26 جنيه ومش متوفر .. طيب حد يسافر السعودية يستورد شوية من رزنا وييجي".

وتواجه مصر نسبة تضخم غير مسبوقة وشحّ في النقد الأجنبي وتهاو للجنيه وتراجع مريع في مستوى المعيشة وأزمة اقتصادية طاحنة جعلت من البلد الإفريقي ثاني مقترض بعد الأرجنتين في قائمة الدول التي طرقت باب صندوق النقد الدولي.