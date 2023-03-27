واشنطن "قلقة بشدة" من التطورات في إسرائيل وتدعو إلى تسوية

عبّرت الولايات المتحدة الأحد عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في إسرائيل حيث أُقيل وزير الدفاع بعدما طالب بتجميدٍ لآليّة تعديل النظام القضائي، داعيةً إلى إيجاد "تسوية".

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية".

وأضافت "القيم الديمقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وتابعت واتسون "المجتمعات الديمقراطيّة تتعزّز من خلال ضوابط وتوازنات"، مشدّدة على أنّ "التغييرات الأساسيّة لنظام ديمقراطي يجب أن تتمّ على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وأردفت "نُواصل حضّ القادة الإسرائيليّين على التوصّل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها".