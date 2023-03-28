الفرنسي هيرفيه رونار يستقيل من تدريب المنتخب السعودي

قدّم الفرنسي هيرفيه رونار مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، حسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم وكالة فرانس برس الثلاثاء، وسط تقارير عن قبوله عرضاً لتولي تدريب منتخب بلاده للسيدات.

وأكّد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام لفرانس برس أنّ "رونار قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها. مباراة بوليفيا اليوم آخر مباراة له"، وأضاف قوله: "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمماً على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".

ويذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين تموز/يوليو وآب/أغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.

وأشار المسؤول إلى أنّ الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رونار في قيادة الأخضر" والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، في طريق "ألبي سيليتسي" للفوز باللقب العالمي.

وتولى رونار البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في أيار/مايو الماضي تجديد عقد رونار المدرب السابق للمغرب وساحل العاجل حتى 2027.

وأشار مصدر ثان في الاتحاد إلى أنّ "هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورونار كان الاتحاد السعودي على علم بها"، وتابع "كان الجميع يرغب في بقائه". ولم يوضح المصدران إذا كان المدرب الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي في عقده أم لا، لكنّ صحفاً سعودية أشارت إلى أنه سيقوم بدفعه.