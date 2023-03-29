بايدن: إسرائيل لا يمكن أن تواصل نفس المسار في المواجهة القضائية

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحكومة الإسرائيلية التي تواجه حركة احتجاجية واسعة النطاق ضد مشروع التعديلات القضائية الذي "جمّد" مؤخراً، لا يمكنها "مواصلة هذا المسار".

وقال الرئيس الأمريكي على هامش زيارة إلى كارولاينا الشمالية "لا يمكنهم مواصلة هذا المسار وأعتقد أنني إلى حد ما قلت ذلك بوضوح".

وتابع بايدن "آمل أن يتصرّف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على نحو يحاول فيه التوصل إلى تسوية حقيقية"، مضيفا من جهة أخرى أنه لا يعتزم "في المدى القريب" دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي لزيارة البيت الأبيض.

ولدى وصوله إلى واشنطن عبّر بايدن مجدداً عن مخاوف بشأن الأوضاع في إسرائيل حيث يتّهم معارضون لنتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بضرب النظام الديمقراطي في الدولة العبرية في محاولة لتعزيز نفوذه.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت الديمقراطية في إسرائيل قد بلغت نقطة تحوّل، وهو تعبير غالباً ما يستخدمه بايدن لتوصيف المخاطر التي تواجه الأنظمة الديمقراطية في العالم، قال الرئيس الأمريكي "لا أعلم إن كانوا بلغوا نقطة التحوّل لكنّي أعتقد أنهم في وضع صعب وعليهم أن يجدوا حلاً".

ودعا بايدن إلى التخلي عن مشروع التعديلات القضائية، وقال أمام الصحافيين "آمل أن يتخلّوا عنه".