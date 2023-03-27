شاهد: الشرطة الإسرائيلية تفرق متظاهرين أمام منزل نتنياهو بعد إقالة وزير الدفاع

استخدمت الشرطة الإسرائيلية خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا خارج مسكن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، صباح هذا الإثنين.

والأحد أقال نتنياهو وزير دفاعه، يوآف غالانت، الذي دعا السبت إلى وقف مشروع التعديلات القضائية.

والمشروع الذي تقوده حكومة نتنياهو يلاقي معارضة واسعة في إسرائيل وتخرج منذ أشهر تظاهرات مناوئة له، إذ سيمنح الكنيست سلطة أوسع ويحدّ من سلطة القضاء والمحكمة العليا.

وترى المعارضة في مشروع التعديلات القضائية تهديداً للديمقراطية وأنه يقوّض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، ويتهم البعض نتنياهو أيضاً، الذي يحاكم بتهم فساد بأنه يعمل لمصلحته الشخصية في تضارب واضح للمصالح.

في المقابل، يعتبر نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددون أنّ المشروع ضروريّ لإعادة توازن القوى السياسية. ويرى نتنياهو وحلفاؤه أن المحكمة العليا مسيّسة.

وصباح الإثنين دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى وقف مشروع التعديلات فوراً.

وتدفع حكومة نتنياهو هذا الأسبوع للتصويت في الكنيست على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي لا سيما آلية تعيين القضاة. كما تسعى إلى إصدار قوانين من شأنها أن تمنح البرلمان سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا بأغلبية أساسية والحد من المراجعة القضائية للقوانين.