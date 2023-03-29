بايدن: العالم يتّجه نحو مزيد من الديمقراطية

أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء أنّ "هناك مؤشّرات حقيقية على أنّ العالم يتّجه نحو مزيد من الديمقراطية" وذلك خلال قمّة افتراضية مكرّسة لهذا الموضوع.

وأضاف الرئيس الأميركي في بيان أصدره البيت الأبيض أنّ "الديمقراطية تتطلّب جهداً كبيراً" و"المهمّة لا تنتهي أبداً".

وأعلن بايدن خلال قمّة افتراضية شارك فيها 121 زعيماً عن 690 مليون دولار في شكل تمويل جديد لدعم الديمقراطية في العالم.

وقال "أعتقد أنّ هذا هو التحدّي الحاسم لعصرنا، واليوم يمكننا أن نقول بكل فخر إنّ الأنظمة الديمقراطية في العالم تزداد قوة وليست أضعف. الأنظمة الاستبدادية في العالم تزداد ضعفاً وليس قوة".

وأضاف "بفضل التزام القادة ... المجتمعين اليوم وإصرار الشعوب في كل منطقة من العالم على المطالبة باحترام حقوقهم واسماع أصواتهم نرى مؤشرات حقيقية على أنّ العالم يتّجه نحو مزيد من الديمقراطية".

وقال بايدن "نحن عند منعطف في التاريخ عندما تؤثّر القرارات التي نتخذها اليوم على مسار عالمنا على مدى العقود لقادمة".

واعتبر أنّ "مهمتنا هي الاستمرار في البناء على تقدمنا، لكي لا نبدأ بالسير في الاتجاه الخاطئ مرة أخرى - للحفاظ على استمرار الزخم".