كيف كانت ردود الفعل الإسرائيلية على زيارة بلينكن؟

انتقدت أوريت ستروك، وزيرة المهمات الوطنية، اليمينية المتطرفة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، بعد إشارة البيت الأبيض إلى سياسات الحكومة الإسرائيلية الجديدة والمتشددة.

وغردت الوزيرة:"عزيزي السيد بلينكن، أفهم أنك قررت إعطاء رئيس وزرائنا درسًا في الديمقراطية".

وتابعت: " الديمقراطية هي أولاً وقبل كل شيء أن تقرر الدولة مسارها وفقا لأصوات مواطنيها، على أن يعامل كل صوت بشكل متساوي دون تدخل أجنبي.... والمظاهرات بالرغم من شرعيتها لا تعادل الاقتراع".

وأثارت الوزيرة المتطرفة جدلاً في المجتمع الإسرائيلي، الشهر الماضي بسبب تصريحات أدلتها تتعلق بتشريع قانون مقترح يفرض على الأطباء رفض علاج المرضى لأسباب دينية.

وانتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة وأحد أشد منتقدي خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة تصريحات الوزيرة المتطرفة عبر تغريدة.

وقال "التدخل الأجنبي الأمريكي الذي تتحدثين عنه يشمل 38 مليار دولار من المساعدات وتمويل بطاريات القبة الحديدية وطائرات هليكوبتر أباتشي وطائرات إف -35 التي من المفترض أن تهاجم إيران".

ورحب لابيد، بزيارة بلينكن وقال إن مناقشاتهما كانت "أولاً وقبل كل شيء حول القيم المشتركة لمبادئ الديمقراطية والحفاظ على المؤسسات الديمقراطية".

يدفع ائتلاف نتنياهو لإصلاح مثير للجدل من شأنه زيادة سيطرة الحكومة على القضاء. وأثارت الخطة انتقادات وتحذيرات شديدة من كبار الخبراء الماليين والقانونيين، بالإضافة إلى مظاهرات أسبوعية وعرائض وقعها عدد كبير من المسؤولين والمهنيين والشركات الخاصة.