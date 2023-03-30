شكوى جديدة ضد "توتال إنرجي" الفرنسية بشبهة الضلوع في جرائم حرب روسية في أوكرانيا

تقدمت جمعيتان الأربعاء بشكوى جديدة في محاولة لتعيين قاضي تحقيق للنظر في مسألة توتال إنرجي الفرنسي التي تتهمانها بالتواطؤ في جرائم حرب روسية في أوكرانيا على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الخميس وكالة فرانس برس

وكانت النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب حفظت شكوى أولى. وتُتهم المجموعة الفرنسية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في مجهود الحرب الروسي باستمرارها باستغلال حقل نفطي بعد بدء الحرب في أوكرانيا الأمر الذي سمح بانتاج وقود تستخدمه طائرات موسكو.

لكن الشركة النفطية الفرنسية نددت بهذه الاتهامات في تصريح لوكالة فرانس برس معتبرة أنها "مشينة و"لا أساس لها".