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أوكرانيا
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شكوى جديدة ضد "توتال إنرجي" الفرنسية بشبهة الضلوع في جرائم حرب روسية في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
شركة توتال
شركة توتال   -  Copyright  Rafael Yaghobzadeh/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

تقدمت جمعيتان الأربعاء بشكوى جديدة في محاولة لتعيين قاضي تحقيق للنظر في مسألة توتال إنرجي الفرنسي التي تتهمانها بالتواطؤ في جرائم حرب روسية في أوكرانيا على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الخميس وكالة فرانس برس

وكانت النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب حفظت شكوى أولى. وتُتهم المجموعة الفرنسية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة في مجهود الحرب الروسي باستمرارها باستغلال حقل نفطي بعد بدء الحرب في أوكرانيا الأمر الذي سمح بانتاج وقود تستخدمه طائرات موسكو. 

لكن الشركة النفطية الفرنسية نددت بهذه الاتهامات في تصريح لوكالة فرانس برس معتبرة أنها "مشينة و"لا أساس لها".

المصادر الإضافية • أ ف ب