الفرنسية "توتال إنرجي" سجلت في 2022 أكبر أرباح في تاريخها

أعلنت مجموعة توتال إنرجي الفرنسية للنفط والغاز الأربعاء أنها حققت ربحا صافيا بلغ 20,5 مليار دولار في 2022 بارتفاع نسبته 28 بالمئة عن 2021، في أكبر ربح حققه العملاق الفرنسي على الإطلاق وأحد أفضل الأرباح في تاريخ مؤشر البورصة كاك-40.

وباستثناء الخسائر المحاسبية المتعلقة بانسحابها من روسيا والبالغة 15 مليار دولار، بلغ صافي ربح الشركة المصحح (اي بدون العوامل الاستثنائية) 36,2 مليار دولار.

وفي سياق متصل قال باتريك بويانيه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لتوتال إنرجيز يوم الأربعاء إن الشركة مستمرة في محادثاتها مع بغداد بشأن سلسلة من مشروعات الطاقة الكبرى في العراق بقيمة 27 مليار دولار.

ووافقت توتال في 2021 على إنشاء أربعة مشروعات للنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة باستثمارات مبدئية تبلغ عشرة مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما.

لكن تلك المشروعات شهدت عدة انتكاسات وسط خلافات بين سياسيين عراقيين بشأن بنودها.