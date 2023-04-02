شاهد: قنابل الغاز الإسرائيلية أثناء مباراة لكرة القدم بين نادييْ مركز بلاطة وجبل المكبّر في القدس

أطلق الجيش الإسرائيلي قنبلة مسيلة للدموع على ملعب فلسطيني أثناء مباراة جرت في القدس بحسب صور نشرها مسؤولون رياضيون فلسطينيون الأحد.

وقد جمعت المباراة الخميس الماضي بين نادي مركز بلاطة وجبل المكبّر على أرضية ملعب فيصل الحسيني الدولي.

لكن قنابل إسرائيل المسيلة للدموع لم تُثن اللاعبين عن مواصلة المباراة التي فاز فيها النادي المقدسي جبل المكبّر بهدف مقابل صفر.

وقد أدانت الرابطة الفلسطينية لكرة القدم استعمال جيش الدولة العبرية لقنابل الغاز على أرضية ملعب وأعلنت أنها ستتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.