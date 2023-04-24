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هولندا

توقف مباراة في الدوري الهولندي بعد إصابة حكم مساعد بكأس جعة

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مشجعون يلقون مشاعل على أرض الملعب خلال مباراة مرسيليا وفينورد في ملعب فيلودروم في مرسيليا
مشجعون يلقون مشاعل على أرض الملعب خلال مباراة مرسيليا وفينورد في ملعب فيلودروم في مرسيليا   -  Copyright  أ ب
بقلم:  يورونيوز

توقفت مباراة خرونينغن ونيميخن ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الهولندي لكرة القدم قبل يوم أمس، بعد إصابة حكم مساعد بكأس جعة ألقيت من المدرجات، بحسب ما أعلنت وسائل الإعلام المحلية. وتوقفت المباراة بعد الدقيقة العشرين عندما ألقي القبض على أحد المتفرجين، بحسب ما أشارت وكالة "اي أن بي" للأنباء.

وتم تشديد قواعد الدوري الهولندي أخيراً بشأن أعمال الشغب، بعد حادث الشهر الماضي أدى إلى إصابة لاعب أياكس أمستردام ديفي كلاسن برأسه بولاعة سجائر خلال نصف نهائي مسابقة الكأس ضد غريمه فينورد.

وبحسب القواعد الجديدة، توقف المباراة فوراً بحال استهداف أحد المتفرجين للاعب أو حكم. وتقرر استكمال المباراة في موعد لاحق وراء أبواب موصدة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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