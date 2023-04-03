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الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس مجلس النواب الأمريكي يلتقي رئيسة تايوان الأربعاء في كاليفورنيا

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رئيسة تايوان تساي إنغ وين، خلال زيارتها لنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 30 مارس 2023.
رئيسة تايوان تساي إنغ وين، خلال زيارتها لنيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس 30 مارس 2023.   -  Copyright  AP/Taiwan Presidential Office
بقلم:  يورونيوز

أعلن رئيس مجلس النوّاب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي الإثنين أنّه سيلتقي رئيسة تايوان تساي إنغ-وين في كاليفورنيا الأربعاء، في خطوة كانت الصين قد حذّرت من أنّها ستعتبرها استفزازية.

وقال مكتب مكارثي في بيان إنّ "رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي سيستضيف الأربعاء في الخامس من نيسان/أبريل اجتماعاً للحزبين مع رئيسة تايوان في مكتبة رونالد ريغان الرئاسية".

وكانت الصين حذّرت الولايات المتّحدة من "اللعب بالنيران" في ما يتعلّق برحلة تساي التي وصلت رسمياً إلى نيويورك في محطة عبور خلال زيارة رسمية إلى أمريكا اللاتينية.

وستتوقّف الرئيسة التايوانية خلال عودتها من أمريكا اللاتينية في ولاية كاليفورنيا حيث ستلتقي مكارثي، بحسب بيان رئيس مجلس النواب الأمريكي. من جهتها أكّدت وسائل إعلام أمريكية أنّ 20 مشرّعاً أمريكياً سيشاركون في اجتماعه مع رئيسة تايوان.

وتعتبر بكين جزيرة تايوان أرضاً صينية لم تتمكّن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها. وباسم مبدأ "صين واحدة" ترى بكين أنه يفترض ألا تقيم أي دولة علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في وقت واحد، وكانت قد عبّرت عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين الجزيرة والولايات المتحدة.

وفي العام 2022 أثارت زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايوان غضب بكين التي نظمت ردا عليها مناورات واسعة حول الجزيرة اعتبرتها تايبيه تمهيدا لغزوها.

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