ما هي الخطوة القانونية التالية بعد اتهام ترامب؟

بقلم: يورونيوز

تشكل لائحة الاتهام التاريخية للرئيس السابق ترامب إجراءً قانونياً قد يبدو مشابهاً لأجزاء من إجراءات الاعتقال الجناية الروتينية في نيويورك، والتي عادة ما تتطلب أخذ بصمات الأصابع والصور وغيرها من إجراءات الإعتقال.

ولكن هذا ليس "معياراً" حيث لم يواجه أي رئيس حالي أو رئيس سابق اتهامات جنائية.

وقال المتحدث باسم المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ في بيان يوم الخميس إن المكتب "اتصل بمحامي السيد ترامب لتنسيق عملية مثوله أمام المدعي العام في مانهاتن للرد على لائحة اتهام للمحكمة العليا ... والتي لا تزال سرية".

وسافر ترامب يوم الإثنين من مار إيه لاغو إلى نيويورك وسيقضي الليلة في برج ترامب في مانهاتن، قبل أن يمثل أمام القضاء الثلاثاء بعد الظهر، وبعد ذلك سيعود حيث سيلقي خطاباً في مار إيه لاغو عند الساعة الثامنة والربع مساء.

وانتظر الرئيس الجمهوري السابق حشد صغير من مؤيّديه بالقرب من سكنه ومنتجعه في بالم بيتش قبيل مغادرته إلى نيويورك، ملوحين بأعلام تردد شعارات "حافظ على أمريكا عظيمة" و"أمة ترامب".

ماذا يحدث بعد الاتهام؟

في العادة وبعيد مثول أي متهم ما أمم القضاء، تتمّ معالجة الأمور بشكل خاص، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم أخذ بصمات دونالد ترامب وأخذ صور له كتلك التي يتمّ أخذها للمتهمين.

بعد ذلك، من المرجح أن يتم تحديد جلسة الاتهام في نيويورك، وهي الإجراءات التالية التي تتخذها المحكمة عادة. أثناء الجلسة سوف يقدم القاضي التهم الموجهة ضد ترامب ويمكن للرئيس السابق تقديم التماس، وفقاً لوزارة العدل.

محامي ترامب جو تاكوبينا أكد في مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا" على قناة "آي بي سي" يوم الجمعة، إن الرئيس السابق "لن يتم تصفيده"، مضيفاً أن ترامب سيدفع بأنه غير مذنب خلال جلسة الاتهام المقبلة.

أوضح جو تاكوبيناعن جلسة الاتهام، على الرغم من أنه لم يذكر إطاراً زمنياً: "أفهم أنهم سيغلقون المباني حول قاعة المحكمة، وسوف يغلقون قاعة المحكمة".

ووجّهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهامية ضد دونالد ترامب يوم الخميس بتهم تتعلق بدفع أموال غير مشروعة في عام 2016 لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها قبل انتخابات 2016.

وتبرز لائحة الاتهام كسابقة، وتؤسس إجراءً قانونياً في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس السابق إلى خوض انتخابات عام 2024، مع العلم أن التهم التي وافقت عليها هيئة المحلفين الكبرى ضد ترامب لم يتم الإعلان عنها علناً بعد.