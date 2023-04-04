ترامب يصل إلى محكمة مانهاتن حيث يمثل أمام القضاء في سابقة تاريخية

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى مقر محكمة مانهاتن حيث يواجه اتهاماً جنائياً تاريخياً. وكان الرئيس الجمهوري السابق غادر برج ترامب الذي يملكه في نيويورك متوجهاً في رحلة قصيرة مسافتها نحو 7 كيلومترات، إلى مقر المحكمة.

وفي أول تعليق له قبيل وصوله إلى مقر المحكمة، اعتبر السياسي الجمهوري عبر حسابه في تروث سوشال أن استدعاءه للمثول أمام القضاء "حدث سيريالي". وغرد ترامب قائلاً: " يبدو الأمر سريالياً للغاية - يا للهول، سيتم توقيفي. لا أصدّق أنّ هذا يحدث في أمريكا".

وعند وصوله شوهد ترامب وهو يلوّح بيده لمؤيديه الذين تجمعوا في المكان.

ويمثل ترامب الثلاثاء أمام المحكمة ليصبح أول رئيس أمريكي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، في قضية دفع أموال لممثلة إباحية خلال مثوله أمام محكمة في نيويورك في جلسة غير مسبوقة ينقسم حولها الأمريكيون وتشدّ اهتمامهم.

ترامب لحظة مغادرته برج ترامب متوجهاً إلى مقر المحكمة Bryan Woolston/AP

والرئيس الجمهوري السابق البالغ 76 عاماً والمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 استُدعي للمثول أمام القاضي عند الساعة 14.15 بالتوقيت المحلي [الساعة 18.15 ت غ] ليبلغه التّهم الموجّهة إليه.

وتستقطب محكمة مانهاتن التي أحيطت بانتشار أمني واسع اهتماماً إعلامياً كبيراً. فقد وثّقت وسائل الإعلام المحلية والعالمية الإثنين خطوة بخطوة وفي غالب الأحيان ببث مباشر، رحلة ترامب من مقرّ إقامته في فلوريدا وصولاً إلى نيويورك.

لكن لن يسمح بالكاميرات داخل قاعة المحكمة بعدما قرر أحد القضاة ذلك مساء الإثنين، على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وهذا الحدث غير المسبوق الذي قد تكون له تداعيات سياسية متفجرة، يثير مخاوف أمنية إذ يخطط انصار ترامب المتشددون للتظاهر في نيويورك حيث وضعت الشرطة في حال تأهب.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب الذي يؤكّد براءته ويقول إنّه ضحية "حملة شعواء"، برجه الذي يسكنه في الجادة الخامسة في نيويورك بعيد ظهر الثلاثاء. وقال محاميه إنه سيدفع ببراءته ولن يقرّ بالذنب "حتى لو فتح ذلك طريقاً لتسوية قضائية".

صمت في البيت الأبيض

رفض البيت الأبيض التعليق على قضية ترامب ومثوله أمام المحكمة في نيويورك.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي هذا الثلاثاء، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إلى مسائل عدة أوّلها انضمام فنلندا إلى الناتو، وكذلك شركات التكنولوجيا، والعنف باستخدام الأسلحة النارية، واعتقال مراسل صحيفة وول ستريت جورنال في روسيا.

ولمّا سألها أحد الصحافيين الحاضرين عن ترامب أجابت " جان بيير "هذه قضية جارية ولن نعلق" مضيفة أن الرئيس جو بايدن "سيركز الرئيس على [مسائل تخصّ] الشعب الأمريكي، كما يفعل كل يوم".

صورة جنائية

ينبغي على الرئيس الجمهوري السابق الخضوع لإجراءات يخضع لها كل الذين يستدعيهم القضاء، أي الكشف عن اسمه وعمره ومهنته وأخذ بصماته والتقاط صورة معروفة باسم "ماغشوت" غالباً ما تكون مصدر خزي لنجوم في الولايات المتحدة عند توقيفهم.

إلا أنّ وضع ترامب الخاص قد يتطلب ترتيبات تخرج عن الإجراءات الاعتيادية. وقال محاميه جو تاكوبينا إن ترامب لن يُقيّد، لكنّه قد يضطر إلى المرور في أروقة المحكمة أمام ممثلي وسائل الإعلام.

ولم يكشف بعد عن التّهم التي ستوجه إلى الرئيس السابق مع أن بعض المعلومات سرّبت إلى الإعلام. وستوجه إليه حوالى ثلاثين تهمة مرتبطة بتزوير وثائق شركة على ما قالت "ياهو نيوز" مساء الإثنين نقلاً عن مصدر لم تسمّه.

وأثار هذا التقرير غضب ترامب الذي اتّهم المدّعي العام في مانهاتن ألفن براغ المكلّف الملف بأنه "سرّب بطريقة غير قانونية" معلومات حول التّهم. ومن المؤكّد أنّ ترامب سيدفع ببراءته في حال طرح السؤال عليه، كما سبق لهيئة الدفاع عنه أن أعلنت.

وسيترك الرئيس السابق طليقاً، لكن بشروط على الأرجح، بانتظار بدء المحاكمة. وضرب ترامب موعداً لانصاره في فلوريدا مساء الثلاثاء حيث سيعقد مؤتمرا صحافياً مقرّراً عند الساعة 20.15 [00.15 ت غ الأربعاء].