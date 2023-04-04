شاهد: طرح أول طابع بريطاني يحمل صورة الملك تشارلز الثالث

بقلم: يورونيوز

بدأت هيئة البريد الملكية البريطانية الثلاثاء بيع أول طوابع بريدية تحمل صورة الملك تشارلز الثالث، بعد اعتلائه العرش إثر وفاة والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في أيلول/سبتمبر.

صورة الملك، التي كُشف عنها في شباط/فبراير ووافق عليها تشارلز نفسه، ستظهر على جميع طوابع البريد الملكي إلى جانب قيمة الطوابع والرمز الشريطي (باركود)، قبل تتويج تشارلز الثالث رسمياً الشهر المقبل.

وسيستمر تجار التجزئة في بيع الطوابع الحالية التي تحمل صور الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، على أن يُزوَّدوا بالإصدار الجديد عند نفاد المخزون.

وباتت الطوابع الجديدة معروضة للبيع على الموقع الخاص بهيئة البريد الملكية.

واقتُبست صورة تشارلز على الطابع من رسم بورتريه أعده الفنان البريطاني مارتن جينينغز أنشئ لوضعه على العملات المعدنية الجديدة في المملكة المتحدة، وقد بدأ تداولها بالفعل.

يُظهر التصميم الجديد تشارلز ملتفتاً بوجهه إلى اليسار، كما ظهر جميع الملوك البريطانيين على الطوابع منذ إصدار "بيني بلاك" كأول طابع بريدي في العالم في عام 1840 في عهد الملكة فيكتوريا.

ويأتي الإصدار أيضاً غداة زيادة أسعار الطوابع من جانب الخدمة البريدية حتى تظل "مستدامة"، وفقاً لبيان هيئة البريد الملكية البريطانية.