قتيل وعشرات الجرحى في حادث خروج قطار عن السكة الحديدية في هولندا

بقلم: يورونيوز

قتل شخص وجرح ثلاثون آخرون على الأقل بينهم 19 إصابتهم خطرة، الثلاثاء في فورشوتن بين لاهاي وامستردام في جنوب هولندا في حادث خروج قطار ركاب سريع عن السكة، بحسب أجهزة الطوارئ.

وخرج القطار عن السكة قرابة الساعة 03,30 (الساعة 01,30 ت غ) بعدما اصطدم بمعدات بناء على السكة في هذه البلدة الواقعة في ضاحية لاهاي الشمالية الشرقية، على ما أوضح المصدر نفسه.

وكان القطار المؤلف من طبقتين يقوم برحلة بين أمستردام ولاهاي وفيه 60 راكبا.

وأوضح المصدر نفسه "قتل شخص وجرح ما لا يقل عن 30 شخصا. ونقل الجرحى الخطيرون إلى المستشفى فيما نقل 11 إلى منازل قريبة" من مكان الحادث.

وأشار إلى أن "الخبراء يعملون على تأمين محيط القطار".

وأظهرت مشاهد عن مكان الحادث وتقارير صحافية المقطورة الأمامية وقد انتهت في أحد الحقول، فيما مقطورة ثانية انقلبت.

وقد اندلعت النيران في مقطورة ثالثة، على ما ذكرت وكالة الانباء الهولندية "ايه ان بي".

وتوقف حركة القطارات على هذا الخط الذي يشهد حركة كبيرة وتستخدمه القطارات المتجهة من امستردام إلى بروكسل وباريس ولن تستأنف إلا في فترة بعد الظهر، على ما أفاد مسؤولون في شركة السكك الحديد.

وهرعت سيارات إسعاف ومروحية إلى المكان لنقل الجرحى الذين يعانون من إصابات خطرة.

وقال شاهد عيان لم يكشف عن هويته لمحطة "أوروب فيست" التلفزيونية المحلية "سمعنا دويا وانقطعت الكهرباء فجأة".

ويعود أسوأ حادث قطار في هولندا إلى الثامن من كانون الثاني/يناير 1962 عندما اصطدم قطاران في هارملن قرب أوتريخت في وسط البلاد، ما أدى إلى مقتل 93 شخصا وإصابة 52 آخرين.

ووقع الحادث بينما لف ضباب كثيف المنطقة عندما لم يتنبه سائق أحد القطارين لانذار ضوئي فاصطدم بالقطار الثاني وجها لوجه.

وفي العام 2016، قتل شخص وأصيب ستة آخرون عندما اصطدم قطار برافعة في وسط هولندا.

وقتل شخص وجرح 117 آخرون في حادث اصطدام قرب امستردام في نيسان/أبريل 2012، وأشارت تقارير لاحقة إلى أن السائق لم يحترم إشارة التوقف.