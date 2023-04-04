شاهد: مسلمو أوكرانيا يصلون من أجل النصر في شهر رمضان

بقلم: يورونيوز

يصلي مسلمو أوكرانيا خلال شهر رمضان من أجل حماية بلادهم وتحقيق نصر على القوات الروسية.

ويقضي المسلمون في أوكرانيا ثاني شهر رمضان لهم منذ بدء الغزو الروسي لأراضيهم في فبراير – شباط من العام 2022.

وفي مسجد قرب خطوط القتال الأمامية في شرق البلاد، يدعو الإمام مراد سليمانوف "الله لحماية المسجد، وحماية أوكرانيا وأن يعاقب الطغاة".

وعلى الرغم من الحرب الطاحنة بين الجانبين، يقول سليمانوف إن صيام رمضان "أسهل" خلال تلك الظروف، ويضيف: "بالنسبة لي، من الأسهل الالتزام بقواعد (رمضان) الآن أثناء الحرب. يجعلني أشعر بمزيد من الثقة".

وقرر سعيد إسماعيلوف، مفتي الإدارة الدينية لمسلمي أوكرانيا التطوع للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية، إذ قال إنه اختار أن "يقف ويدافع" عن وطنه أفضل من "البقاء في المسجد والصلاة" فقط.

سعيد إسماعيلوف GENYA SAVILOV/AFP or licensors

وأضاف: "كان القتال في منطقتي ليسيتشيانسك وسفيرودونتسك. كنا نصوم ونصلي في الليل. لكن في نفس الوقت عملنا هناك كمسعفين. أستطيع أن أقول إنني تعودت على قضاء رمضان في الحرب، لذا لم يكن الأمر جديداً بالنسبة لي هذا العام".

ولكنه يؤكد أن قضاء شهر رمضان أصعب "على المسلمين الذين يضطرون إلى البقاء في الخنادق".