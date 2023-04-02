عام على مجزرة بوتشا.. زيلينسكي: أوكرانيا صدّت أكبر قوة معادية للإنسانية

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الجيش الأوكراني في الذكرى الأولى لمجزرة بوتشا: سنواصل النضال من أجل استقلال البلاد

أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الأحد، في ذكرى مرور عام على العثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد انسحاب الجيش الروسي منها، أن أوكرانيا "ستواصل النضال من أجل استقلالها".

وكتب زالوجني على تطبيق تلغرام: "نواصل النضال من أجل استقلال وطننا".

وفي 31 آذار/ مارس 2022، انسحب الجيش الروسي من بوتشا وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر على بدء الغزو بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

وبعد يومين على الانسحاب، تكشفت معالم مذبحة. رأى مراسلو فرانس برس في بوتشا في الثاني من نيسان/ أبريل سيارات متفحمة ومنازل مدمرة وجثث عشرين رجلاً بملابس مدنية مبعثرة على مئات الأمتار وكان أحدهم مقيد اليدين.

صدمت هذه المشاهد العالم بأسره، ودانت كييف والغربيون الإعدامات التعسفية بحق مدنيين، في ما وصفوه بأنه جرائم حرب.