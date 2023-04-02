عام على مجزرة بوتشا.. زيلينسكي: أوكرانيا صدّت أكبر قوة معادية للإنسانية

عام على مجزرة بوتشا.. زيلينسكي: أوكرانيا صدّت أكبر قوة معادية للإنسانيةمحادثة
تولت روسيا التي يُتهم رئيسها بارتكاب جرائم حرب الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم السبت، وهو ما تسبب في غضب أوكرانيا التي وصف رئيسها فولوديمير زيلينسكي الأمر بأنه "سخيف وتدميري".
وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو الرئاسة الدورية للمجلس المسؤول عن حفظ السلام ومواجهة أعمال العدوان دوليا في فبراير شباط 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا.
الجيش الأوكراني في الذكرى الأولى لمجزرة بوتشا: سنواصل النضال من أجل استقلال البلاد
أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني الأحد، في ذكرى مرور عام على العثور على جثث مدنيين في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، بعد انسحاب الجيش الروسي منها، أن أوكرانيا "ستواصل النضال من أجل استقلالها".
وكتب زالوجني على تطبيق تلغرام: "نواصل النضال من أجل استقلال وطننا".
وفي 31 آذار/ مارس 2022، انسحب الجيش الروسي من بوتشا وكل المنطقة الشمالية لكييف، بعد شهر على بدء الغزو بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.
وبعد يومين على الانسحاب، تكشفت معالم مذبحة. رأى مراسلو فرانس برس في بوتشا في الثاني من نيسان/ أبريل سيارات متفحمة ومنازل مدمرة وجثث عشرين رجلاً بملابس مدنية مبعثرة على مئات الأمتار وكان أحدهم مقيد اليدين.
صدمت هذه المشاهد العالم بأسره، ودانت كييف والغربيون الإعدامات التعسفية بحق مدنيين، في ما وصفوه بأنه جرائم حرب.
الرئيس الأوكراني: رئاسة روسيا لمجلس الأمن "سخيف وتدميري"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب ألقاه في المساء عبر الاتصال المرئي: "للأسف، لدينا بعض الأنباء السخيفة والسيئة"، مضيفًا أن قصفًا روسيًا أودى بحياة رضيع يبلغ من العمر خمسة أشهر أمس الجمعة.
وتابع: "في الوقت نفسه تترأس روسيا مجلس الأمن بالأمم المتحدة. من الصعب تصور شيء يبرهن أكثر من ذلك الإفلاس التام لمثل هذه المؤسسات"، واصفًا الأمر بأنه سخيف وتدميري.
وزير الرياضة الأوكراني يقول إن الحرب أودت بحياة 262 رياضيا
قال وزير الرياضة الأوكراني فاديم هوتسيت يوم السبت إن الحرب الروسية ضد أوكرانيا أودت بحياة 262 رياضيًا أوكرانيًا ودمرت 363 منشأة رياضية.
وخلال لقائه مع رئيس الاتحاد الدولي للجمباز الذي يزور البلاد موريناري واتانابي، قال هوتسيت إنه ينبغي عدم السماح بمشاركة أي رياضيين من روسيا في الألعاب الأولمبية أو غيرها من المسابقات الرياضية.
ونقل نص على موقع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن هوتسيت القول: "إنهم جميعًا يدعمون هذه الحرب ويحضرون الفعاليات التي تنظم لدعم هذه الحرب".
تجمّع أمام دير معروف في كييف يتّهم رهبانه بالارتباط بموسكو
تجمع عشرات المؤمنين أمام دير معروف في كييف يُتهم رهبانه بالارتباط بموسكو واستُهدفوا منذ الأربعاء بإشعار طرد، في موازاة استجواب رئيس الدير المتروبوليت بافلو السبت.
وتوجه المؤمنون وبينهم رجال دين حاملين أيقونات الى أمام دير الكهوف الشهير في العاصمة الأوكرانية والذي يضم كنيسة أرثوذكسية عرفت تاريخيًا بعلاقاتها مع موسكو.
وسبب هذا التحرك أن رئيس الدير المتروبوليت بافلو استجوبته السلطات الأوكرانية بعد ثلاثة أيام من استهدافه والرهبان بإشعار طرد، على خلفية النزاع بين أوكرانيا وروسيا.
وكالة: كوريا الشمالية تتهم أوكرانيا بأن لها تطلعات نووية
ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم السبت أن كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون التي تتمتع بنفوذ كبير، اتهمت أوكرانيا بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، واستندت في تأكيدها إلى عريضة على الإنترنت في أوكرانيا وقع عليها أقل من ألف شخص حتى الآن.
وقالت كيم إن هذا مثل هذه العريضة قد تكون مخططًا سياسيًا من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنها لم تقدم أي أدلة على هذا الزعم.
وعقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي أن موسكو تخطط لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، جرى تقديم عريضة شعبية نُشرت على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئاسة الأوكراني يوم الخميس تدعو أوكرانيا إلى نشر أسلحة نووية على أراضيها أو تسليح نفسها بأسلحة نووية.
روسيا تندد بقرار الجمعية الوطنية الفرنسية بشأن مجاعة الثلاثينات في أوكرانيا
وصفت روسيا السبت تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية الذي اعترف بالمجاعة التي أدت إلى موت ملايين الأشخاص في أوكرانيا في ثلاثينات القرن العشرين على أنها "إبادة جماعية"، بأنه "مغالاة بغيضة في معاداة روسيا".
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن "المغالاة في معاداة روسيا من جانب النواب الفرنسيين تبدو بغيضة أكثر خصوصًا وأن فرنسا نفسها لم تغلق بعد صفحة جرائمها في حقبة الاستعمار".
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية اعتمدت قرارًا الثلاثاء بشبه إجماع (168 صوتًا مقابل 2) اعترف فيه النواب بأن "الهولودومور" تشكل "إبادة جماعية" داعية الحكومة إلى القيام بالمثل تلبية لتطلعات كييف بشأن هذه الذكرى المؤلمة التي أعاد الغزو الروسي للبلاد إحياءها.
كييف تطلب 100 مدرعة من بولندا بتمويل أوروبي وأمريكي
طلبت أوكرانيا من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز روسوماك، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على ما أعلن رئيس الوزراء البولندي السبت.
وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: "أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".
وأشار رئيس الحكومة البولندية إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أميركي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد.
روسوماك هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة "باتريا" الفنلندية.
أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن بالأمم المتحدة "ضربة رمزية"
انتقد مسؤول أوكراني بارز اليوم السبت "الضربة الرمزية" المتمثلة في تولي روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن بالأمم المتحدة.
وكتب أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر باللغة الإنجليزية: "ليس مجرد خزي فحسب. إنها ضربة رمزية أخرى لنظام العلاقات الدولية المبني على قواعد".
وزير الدفاع الروسي يعد بزيادة إمدادات الذخيرة خلال زيارة قوات بلاده بأوكرانيا
أظهرت لقطات نشرتها وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الوزير سيرغي شويغو وعد خلال زيارة لمواقع قوات بلاده التي تحارب في أوكرانيا بزيادة إمدادات الذخيرة.
وفي مقطع مصور نشرته الوزارة عبر تلغرام ظهر شويغو وهو يترأس اجتماعًا لكبار ضباط الجيش، ومن بينهم رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.
كما ظهر شويغو وهو يقول للضباط إن روسيا ستتخذ خطوات لتعزيز إمدادات الذخيرة للقوات على الجبهة. وقال: "تم تحديد حجم الإمدادات الأكثر طلبًا من الذخيرة. ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادتها".